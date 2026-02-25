SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desempenho dos estudantes de 9º ano das escolas estaduais de São Paulo melhorou em língua portuguesa e, em matemática, alcançou a maior média da série histórica.

O rendimento em português, porém, segue abaixo do patamar registrado antes do início da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022.

Os resultados fazem parte da edição 2025 do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que foram divulgados pela gestão Tarcísio na manhã desta quarta-feira (25).

A média de proficiência dos alunos do 9º ano do ensino fundamental foi de 243 pontos ?o que, segundo a escala do governo, significa que os estudantes têm conhecimentos básicos esperados para a etapa. Ou seja, ainda não atinge o que seria considerado o adequado.

A média registrada em língua portuguesa é superior ao que foi registrado nos dois anos anteriores, quando a média foi de 240,3 e 234,4, em 2025 e 2024, respectivamente. Apesar do aumento, ela não supera o nível que era registrado antes do início do governo Tarcísio. Em 2022, a média dos estudantes dessa série era de 249,6.

Isso significa que apenas metade dos estudantes chegam ao fim do ensino fundamental sabendo interpretar, por exemplo, um cartaz de divulgação de uma campanha de combate à dengue. Além disso, só metade consegue indentificar o personagem protagonista em trecho narrativo ficcional.

Em matemática, a média foi de 260,3 ?também em um patamar considerado básico para a etapa. Essa foi a maior média já registrada pelos estudantes dessa série no Saresp. A nota é próxima ao que foi registrado antes da pandemia, em 2019 (259,9 pontos).

A avaliação identificou, por exemplo, que apenas 12% dos alunos chegam ao 9º ano conseguindo calcular o novo valor de uma mesada após um aumento de 10%. Menos de 25% dos alunos dessa série conseguem calcular o resultado de 3 elevado ao quadrado.

O governador Tarcísio participou da apresentação dos dados e comemorou os resultados. "Esse é um crescimento expressivo, fruto de muito trabalho. Não se trata de não enxergar que há ainda muitos avanços, mas a gente precisa celebrar cada passo dado", disse.

Foi a primeira vez que o governador participou da apresentação dos dados do Saresp.

Os resultados também mostram avanço dos alunos do 2º ano do ensino fundamental em matemática, mas piora em língua portuguesa. Na primeira área avaliada, a média foi de 200,8 pontos - acima do registrado, em 2024, quando foi de 196,7. Já em português, a nota caiu de 195,8 para 191,7.

No 5º ano do ensino fundamental, foram registrados os avanços mais significativos. Em matemática, a média foi de 236,3 - a maior da série histórica. Em português, foi de 217,9 - patamar abaixo do que já havia sido registrado em 2016.