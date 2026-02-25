SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de irmãos desapareceu durante uma trilha de subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, em uma área de divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

Juliana Peixoto Ribeiro, 27, e Jonatan Peixoto Ribeiro, 24, desapareceram na madrugada de segunda-feira. Buscas para encontrá-los são realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, com a ajuda de militares de Minas Gerais.

Irmãos foram vistos vivos pela última vez ao deixarem o acampamento. Os dois pararam de dar notícias aos familiares, que registraram ocorrência de desaparecimento no mesmo dia.

Buscas entraram no terceiro dia hoje, mas, até o momento, não foram encontradas pistas de onde os irmãos estão. Além dos bombeiros, integram a equipe servidores do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), além de funcionários do parque e voluntários.

Clima ruim com chuva e neblina, além da extensão da área do parque, dificultam as buscas. "Devido às condições climáticas, com tempo totalmente fechado, baixa visibilidade e chuva constante, as buscas estão sendo feitas a pé por equipes de Minas, do Espírito Santo e também por guias e funcionários do parque", explicou o tenente Queiroz, dos bombeiros de Minas, à TV Gazeta.

Bombeiros delimitaram área por onde os irmãos podem ter passado para otimizar as buscas. "É uma corrida contra o tempo. Nós temos temperaturas baixas, fortes ventos e chuva constante na região. Isso realmente é um fator de maior gravidade e requer uma ação com planejamento e eficiência", completou o tenente.

Parque Nacional do Caparaó disse colaborar com os trabalhos. "Todos os recursos disponíveis estão sendo orientados a fim de encontrá-los e a equipe da unidade reportará quaisquer novidades sobre o caso", informou a administração do parque por meio de nota.

Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altura. Ele está localizado no Parque Nacional do Caparaó, que possui área superior a 30 mil hectares, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo para pedir mais informações e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada quando houver resposta.