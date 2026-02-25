SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista foi preso nesta terça-feira (24) após matar atropelado um casal na última sexta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

João Luiz Ferreira Delfante e Thalita Sousa Rodrigues caminhavam por volta das 2h35. O acidente ocorreu quando eles atravessavam uma faixa de pedestre, com sinal vermelho para eles, na avenida Taboão da Serra.

Imagens de câmera de segurança mostraram quando o casal, de mãos dadas, foi atingido. Na gravação, os dois estão quase chegando do outro lado quando um carro em alta velocidade os acerta em cheio. Antes disso, a mulher olha para o lado e vê o veículo se aproximando, mas não houve tempo para reação.

O motorista fugiu sem prestar socorro. O motorista de um ônibus que passava pelo local presenciou o acidente e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) para as vítimas.

João Juiz morreu na mesma hora. Já Thalita ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Geral do Pirajussara, mas também morreu horas depois, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O motorista e um passageiro que estava com ele foram presos ontem. Os dois, que não tiveram as identidades reveladas, foram encontrados nas cidades de Juquitiba e São Lourenço da Serra, e tiveram as prisões decretadas em seguida. Um terceiro homem, que também estava no veículo no momento do atropelamento, foi ouvido e liberado.

O caso segue sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais de Taboão da Serra. O UOL questionou à SSP o motivo da liberação de um deles e a detenção dos outros dois, mas não obteve retorno até o momento.

Famílias de João Luiz e Thalita pedem justiça pelos dois. "Minha xupinho, como eu carinhosamente a chamava. Apesar da dor de não tê-la conosco, estamos um pouco aliviados com os assassinos presos", escreveu o tio da mulher pelas redes sociais.

Como os presos não tiveram as identidades divulgadas, o UOL não pôde localizar a defesa deles. O espaço segue aberto para manifestação.