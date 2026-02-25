BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Começou na manhã desta quarta-feira (25) o transporte do foguete SLS (Space Launch System), da missão tripulada à Lua Artemis 2, para o prédio de montagem de veículos do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. Com isso, a possibilidade de lançamento aventada para março não será cumprida, em mais um atraso na missão. A retirada do SLS da plataforma de lançamento ocorre devido a um problema identificado no estágio superior do foguete.

O caminho da plataforma de lançamento até o prédio é pequeno -pouco mais de 6km-, mas, para deslocar um foguete desse porte para o local, a Nasa aponta que a operação durará cerca de 12 horas.

Segundo a Nasa, o problema, identificado no último sábado (21), trata-se da interrupção do fluxo de hélio para o estágio de propulsão criogênica provisório do foguete SLS.

O hélio é utilizado na operação para manutenção das condições ambientais para o motor do estágio e para pressurizar os tanques de propelente de hidrogênio líquido e oxigênio líquido.

"Os sistemas funcionaram durante os ensaios gerais com abastecimento da missão Artemis 2 da Nasa, mas as equipes não conseguiram realizar o fluxo adequado de hélio durante as operações normais e reconfigurações após o ensaio geral com abastecimento concluído em 19 de fevereiro", diz a agência espacial americana, em nota.

Além das análises, no prédio de veículos, para identificar a causa do problema, as equipes da Nasa também olharão novamente dados da missão Artemis 1, na qual, antes do lançamento, também houve problemas de pressurização relacionados ao hélio no estágio superior.