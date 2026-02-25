SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest abre ao meio-dia de segunda-feira (2) as inscrições para o simulado da primeira fase do Vestibular 2027. A prova será aplicada em 26 de abril e já seguirá o novo formato do exame, com 80 questões de múltipla escolha ?dez a menos que o modelo anterior? e cinco horas de duração.

As inscrições vão até 12h de 31 de março, pelo site da fundação (https://www.fuvest.br/). A taxa é de R$ 100.

O simulado ocorrerá das 13h às 18h, de forma presencial, em 11 cidades paulistas:

- Bauru

- Campinas

- Piracicaba

- Presidente Prudente

- Ribeirão Preto

- Santo André

- São Carlos

- São José do Rio Preto

- São José dos Campos

- São Paulo

- Sorocaba

Segundo a instituição, as questões serão inéditas e elaboradas pelas bancas responsáveis pelo vestibular. O conteúdo segue o programa previsto para 2027, que mantém as mesmas exigências da edição 2026, inclusive a lista de obras obrigatórias.

A Fuvest também prevê um segundo simulado neste ano, em 26 de julho.

A edição da Fuvest 2026, aplicada no ano passado, já havia trazido novidades ao exame. As questões passaram a ter abordagem mais interdisciplinar e incluíram de forma mais direta conteúdos de filosofia, sociologia, artes e educação física.

A redução no número de perguntas tenta dar mais tempo para resolução das questões, que passam a integrar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento.

A prova cobrará disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do ensino médio, como arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, matemática, língua portuguesa, química e sociologia. Como na edição anterior, poderá haver questões interdisciplinares.

A fundação afirma que o simulado tem caráter exclusivamente preparatório. A participação não substitui a inscrição no vestibular nem concede bônus no processo seletivo oficial, que terá calendário próprio.

Candidatos que precisarem de atendimento específico devem fazer a solicitação no momento da inscrição. Os locais de prova e a lista de inscritos confirmados serão divulgados em 17 de abril. O gabarito e os enunciados serão publicados até 27 de abril. O desempenho individual e comparativo estará disponível a partir de 11 de maio.