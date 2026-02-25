SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem preso sob suspeita de atropelar e matar três ciclistas no Rio Grande do Sul esteve em um bar e uma boate antes do acidente. A informação é da Polícia Civil do estado.

A Polícia Civil identificou os dois estabelecimentos onde o suspeito teria consumido álcool antes da colisão que matou três pessoas. O caso aconteceu na manhã do último sábado (21) em Três Coroas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

Suspeito esteve em bar e bebeu no local, segundo as investigações. Ele teria frequentado um bar durante algumas horas em Igrejinha, cidade vizinha do local do acidente.

Investigação apontou que suspeito também esteve em boate. Em outra cidade vizinha a Três Coroas, em Taquara, ele foi a uma casa noturna e saiu no começo da manhã. Depois, ele teria guiado o carro até o momento do atropelamento das três vítimas, segundo a Polícia Civil.

O condutor do veículo está preso preventivamente. O homem fugiu após a colisão sem prestar socorro e seu teste de bafômetro deu positivo com 0,70 miligrama de álcool. O suspeito foi localizado em sua casa.

O UOL tenta contato com a defesa do suspeito. O texto será atualizado em caso de manifestação.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

Clarissa Felipetti, 38, Isac Ribeiro da Silva, 35, e Fernanda Mikaella Barro, 34, são as vítimas do acidente na ERS-115. Isac chegou a ser socorrido na rodovia em estado gravíssimo e encaminhado a um hospital da região, mas morreu ontem.

Clarissa, também chamada de Sissa, era casada com Isac. Eles deixam dois filhos, uma menina e um menino. Fernanda era amiga do casal e trabalhava em uma empresa de calçados.

Amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas lamentaram as mortes. A prefeitura de Três Coroas emitiu uma nota declarando luto oficial de três dias. Sissa chegou a trabalhar na assessoria de imprensa do município.