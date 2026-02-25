Na sua jornada independente pelas artes cênicas e pela produção cultural, teve destaque também na revitalização do carnaval de rua do Rio. Em 1985, fundou no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade, o tradicional Bloco do Barbas, que se notabilizou como símbolo de um carnaval democrático, crítico e popular.

A partir desse bloco, a cena carioca mudou e os foliões voltaram a se reunir mais nas ruas. O nome do bloco tinha tudo a ver com a barba comprida que Nelsinho cultivou durante a sua vida.

Em nota oficial, o Ministério da Cultura (MinC) destacou que, durante a ditadura militar, Nelsinho foi militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e ficou preso por sete anos, período que marcou profundamente sua vida. Ao longo das décadas seguintes, manteve atuação engajada, aliando cultura, memória e participação política, completou.

Ainda na nota, o MinC manifestou profundo pesar pelo falecimento, que considera uma perda para a cultura do país.

Sua partida representa uma perda significativa para o teatro brasileiro, para a produção cultural e para a história do carnaval de rua do país, disse a pasta.

O Ministério concluiu se solidarizando com familiares, amigos, admiradores da obra e do legado do artista, que tanto contribuíram para nossa identidade nacional.