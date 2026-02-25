SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu não divulgar os resultados de desempenho dos alunos de ensino médio da rede estadual no Provão Paulista, criado em 2023 para ser um vestibular e que substituiu o Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

Nesta quarta-feira (25), a gestão Tarcísio apresentou os resultados do Saresp 2025 para o 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental. Os dados de rendimento do ensino médio, no entanto, não foram divulgados.

A gestão Tarcísio anunciou que vai fazer uma nova edição do Saresp em junho deste ano apenas para os estudantes do 3º ano do ensino médio, para assim ter um instrumento que permita avaliar a evolução dessa etapa em toda a rede estadual.

Nos últimos dois anos, quando foram apresentados os dados do Saresp de 2023 e 2024, a Secretaria de Educação disse ter "equalizado" as médias do Provão Paulista para que fossem comparáveis a de anos anteriores com o Saresp.

Essas notas "equalizadas" foram usadas nos últimos dois anos para definir o pagamento de bônus aos professores e até mesmo como critério para o afastamento de diretores escolares. Agora, o governo Tarcísio reconhece que não era possível fazer a comparação.

Em novembro do ano passado, a Folha mostrou que a gestão Tarcísio ignorou um alerta de que não havia embasamento estatístico para usar o Provão Paulista para avaliar as escolas de São Paulo e penalizar professores e diretores.

"A gente tentou fazer essa equalização em anos passados, mas nesse ano fomos alertados pela Vunesp [fundação responsável pela elaboração do Provão Paulista e do Saresp] de que não era possível fazer essa comparação", disse Daniel Barros, subsecretário pedagógico da Seduc.

Apesar de ter afirmado que o alerta só foi feito neste ano, documentos mostram que a equipe técnica da Fundação Vunesp informou à Seduc, em agosto de 2023, sobre a impossibilidade de estabelecer comparabilidade entre as avaliações.

AVALIAÇÕES TÊM METODOLOGIAS DIFERENTES

O Saresp existe desde 1996 e serve para analisar anualmente o desempenho das escolas estaduais, permitindo avaliar se o rendimento delas melhorou ou piorou. Ela consegue ter essa função por ser elaborada com a metodologia da TRI (Teoria de Resposta ao Item), a mesma usada no Enem e no Saeb, avaliações federais.

Esse modelo estatístico mede não apenas a quantidade de acertos, mas a coerência do padrão de respostas de cada estudante. Por isso, consegue medir o nível de proficiência em que o aluno está e permite a comparabilidade de provas de anos diferentes.

Já o Provão Paulista é elaborado com a TCT (Teoria Clássica dos Testes), que não permite comparar os resultados de provas aplicadas em anos diferentes nem estabelecer escalas de proficiência. Esse é o mesmo método usado por grandes vestibulares, como a Fuvest.

Ou seja, o Provão Paulista é feito para avaliar individualmente o aluno e, assim, selecionar os que têm maior desempenho para uma vaga nas universidades. Já o Saresp traz um diagnóstico do sistema de ensino estadual.