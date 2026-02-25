RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma escola pública que servia de abrigo para pessoas afetadas pela chuva em Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais, precisou ser esvaziada pelo risco de novos riscos de deslizamento.

A Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no bairro de Três Moinhos, foi dedicada a receber desalojados a partir da noite de segunda-feira (23), data da principal pancada de chuva.

Mas a escola fica próxima a uma encosta com clarões em risco de novos acidentes, e os desabrigados foram levados para outros locais. A maior parte dos abrigos é instituição de ensino. As aulas estão suspensas até sexta-feira (27).

"Dormi aí na primeira noite, mas precisamos nos deslocar para outros lugares. Agora passo o dia ajudando a distribuir doações e limpar, e à noite vou para outro abrigo", afirma o aposentado Mário Ramos, 68.

A vizinhança calcula que cerca de 100 pessoas precisaram sair da escola. Ainda há pertences dentro.

A rua da escola que foi evacuada está rodeada de lama. As casas da vizinhança têm sinais aparentes de danos por conta de deslizamentos de terra, como rachaduras, clarões e desmoronamentos de cômodos inteiros.

Foram registrados, ao todo, 46 óbitos 21 desaparecidos. Em Juiz de Fora, são 40 vítimas confirmadas, e 19 pessoas seguem desaparecidas. Em Ubá, foram registrados seis óbitos e dois desaparecidos. A corporação continua as buscas e atua em oito frentes de trabalho.

A Polícia Civil diz que 34 corpos encontrados em Juiz de Fora foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, sendo que 33 deles já foram identificados. As vítimas de Ubá também foram identificadas.

A Prefeitura de Juiz de Fora afirma que há 3.500 desalojados no município. A cidade está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).