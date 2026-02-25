BRASÍLIA, DF E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Familiares da vereadora assassinada Marielle Franco comemoraram nesta quarta-feira (25) a condenação no STF (Supremo Tribunal Federal) dos mandantes do crime em uma sessão emotiva, marcada pela comoção de deputados do PSOL e episódios de mal-estar de parentes da vítima.

A irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou a parcela da sociedade que, segundo ela, tratou sua irmã como "descartável" e afirmou que o resultado do julgamento mostra que a violência política de gênero e raça que existe no Brasil "precisa ser aniquilada".

"A estrutura que leva, de fato, a minha irmã a ser assassinada, e as pessoas que ainda têm a mentalidade de diminuir ou minimizar um assassinato como foi o de Marielle, precisa parar", declarou em entrevista a jornalistas ao fim da sessão.

- STF condena irmãos Brazão a 76 anos de prisão por mandarem matar Marielle

A viúva de Marielle, a vereadora do Rio Mônica Benício (PSOL), disse que o STF quebrou "um punitivismo seletivo". "Para alguns, a impressão era que jamais ia chegar, enquanto para outros a condenação pela cor, pela pobreza, pelo gênero é sempre o caminho destinado àqueles que achavam que era o da Marielle, que era o descarte", afirmou.

Marielle se torna um símbolo, mas porque a sociedade assim o fez, porque acredita que este país pode ser muito melhor do que ele é atualmente.

"Justiça por Marielle não é um slogan, é uma tarefa de vida, é a luta pela construção de uma sociedade onde Marielles e Andersons possam viver, florescer e jamais serem assassinados", completou.