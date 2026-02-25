SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste domingo (1º), 12 estações de trens metropolitanos de São Paulo começam a aceitar pagamentos por aproximação em todas as catracas, tanto por modalidade de débito quanto crédito. Ou seja, o usuário não vai mais precisar comprar a passagem nas bilheterias ou totens.

A medida inclui estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), da ViaMobilidade e da TIC Trens.

Segundo a CPTM, neste domingo a forma de pagamento por aproximação começa nas estações Francisco Morato, Mauá, Guaianases e Corinthians-Itaquera, que contam com alto fluxo de entrada de passageiros.

O modelo já opera parcialmente nas paradas Aeroporto-Guarulhos, Brás, Ipiranga, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Granja Julieta, João Dias e Osasco, que terão a ampliação para todas as catracas.

O passageiro poderá usar aproximação de cartões, celulares e relógios inteligentes. O sistema aceita as bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

A previsão de expansão para novas estações é no segundo semestre de 2026, em cronograma que ainda será definido, diz a CPTM.

A habilitação do pagamento por aproximação não altera as demais formas de acesso já disponíveis. As catracas continuam aceitando Bilhete Único, cartão TOP e bilhetes com QR code comprados em bilheterias e totens para pagamento de tarifa.

"A infraestrutura está pronta para sustentar um novo padrão de acesso ao transporte público, mais integrado ao sistema financeiro e mais eficiente para usuários e operadores", diz em nota Bruno Berezin, CEO da Autopass.

Atualmente, as linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha do metrô têm ao menos uma catraca habilitada para aceitar cartões de crédito e débito por aproximação ?no transporte metroviário não são aceitos pagamentos com celular e relógios inteligentes. Na linha 15-prata (monotrilho), o funcionamento está previsto para começar ao longo de março.

Segundo a Autopass, a empresa aguarda autorização para estender o sistema para as linhas 4-amarela e 5-lilás (metrô) e 8-diamante e 9-esmeralda (trens metropolitanos).

MENOR HORÁRIO DE BILHETERIAS

Por outro lado, também neste domingo, a CPTM vai reduzir o horário de funcionamento de bilheterias de 34 estações das 4h à 0h para das 5h às 21h.

Apenas 17 estações de maior fluxo manterão o atendimento no horário operacional dos trens.

A CPTM ainda anunciou a reabertura da bilheteria da estação Capuava (linha 10-turquesa).

Estações com funcionamento integral das bilheterias (das 4h às 24h)

- Linha 7-rubi: Jundiaí, Francisco Morato e Franco da Rocha

- Linha 8-diamante: Osasco

- Linha 9-esmeralda: Varginha

- Linha 10-turquesa: Mauá, Santo André, Brás, Luz e Palmeiras-Barra Funda

- Linha 11-coral: Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Guaianases, Corinthians-Itaquera e Tatuapé

- Linha 12-safira: Itaquaquecetuba

- Linha 13-jade: Aeroporto-Guarulhos