SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (25) dentro da joalheria Vivara do shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O shopping confirmou a ocorrência e disse que o caso foi um feminicídio. Em nota, o estabelecimento comercial manifestou solidariedade com a família da vítima e disse estar à disposição das autoridades.

Informações preliminares da PM indicam que o crime foi um feminicídio. Ainda não há informações sobre a relação entre o homem e a vítima.

Após cometer o crime, o homem teria tentado cometer suicídio. Ele foi socorrido com ferimentos a um hospital da região. O estado de saúde dele e o nome da unidade de saúde não foram divulgados.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, mas não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.