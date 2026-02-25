SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (RJ), de Salvador (BA), de Recife (PE) e Belém (PA) tiveram aumento em índices de violência policial ao longo do ano de 2025, mostra o relatório anual do Instituto Fogo Cruzado, organização não-governamental que monitora confrontos armados há dez anos.

O levantamento aponta que um total de 346 pessoas foram mortes nas regiões metropolitanas das quatro capitais em casos de "chacinas policiais" -ocorrências em que agentes de segurança do Estado deixaram três ou mais mortos.

É mais que o dobro em relação às 172 mortes nas mesmas condições registradas no ano anterior. O instituto não faz análise da legalidade das ações, que muitas vezes leva anos para ser analisada na Justiça.

A maior parte do aumento na letalidade policial ocorreu por causa das 121 mortes na operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, na região norte do Rio, no dia 28 de outubro. Ela superou o Massacre do Carandiru e se tornou a ação policial com maior número de mortos na história do país.

Mesmo sem incluir os mortos na operação do Rio, o ano passado teria um número mais de casos do que 2024.

O Instituto Fogo Cruzado também constatou que, simultaneamente, houve uma ampliação nas disputas armadas por território. Esses confrontos incluem facções criminosas disputando áreas entre si e com milícias. Foram registrados 445 tiroteios motivados por interesses no controle territorial no ano passado, um aumento de 15% em relação a 2024.

Apenas na região metropolitana do Rio foram 275 tiroteios motivados por disputa territorial -um recorde desde 2017, quando a entidade passou a monitorar esses conflitos. Ao longo do ano, 180 pessoas morreram nesses confrontos armados, segundo o instituto.

O bairro de Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, foi a área mais afetada por esse tipo de conflito, com 36 tiroteios registrados no ano. "A região é marcada por um conflito histórico entre o Comando Vermelho, que domina o Complexo do Juramento, e o Terceiro Comando Puro, que atua no Complexo da Serrinha", diz o relatório.

Em Salvador, foram 520 mortos em ações policiais, 6 a mais em comparação com o ano anterior. Houve uma queda no número de tiroteios registrados na capital baiana, e a proporção de ações policiais nos confrontos armados foi de 44%, a maior no período de três anos em que o Fogo Cruzado monitora a região.

Recife teve aumento nos números absolutos de tiroteios e baleados durante ações policiais. A proporção é de cerca de 6% em relação a todos os tiroteios registrados no ano.

O relatório destaca, porém, que contabilizou 46 tiroteios motivados por disputas entre grupos armados na capital pernambucana e seu entorno, "representando um aumento de 650% em relação a 2024".

Belém teve uma redução no número total de tiroteios e mortos, inclusive em ações policiais. No entanto, o aumento de chacinas policiais registradas aumentou de 4 para 6, um indicativo de piora na gravidade das ocorrências.

Aproximadamente 33% de todos os confrontos registrados nas quatro regiões metropolitanas em 2025 ocorreram durante ações policiais, segundo a entidade. No ano anterior, a participação da polícia nos tiroteios registrados havia sido de 29%.

Tags:

ONG | Salvador