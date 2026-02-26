SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como previsto pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as instabilidades que cobrem grande parte do Brasil mantêm condições para temporais em praticamente toda a região Sudeste, principalmente, na faixa que compreende a zona da mata de Minas Gerais, todo o litoral e leste paulistas e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Por isso, o instituto manteve o alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva nessa área muito castigada nos últimos dias.

Esse cenário é previsto devido a uma nova frente fria com rápido deslocamento que deve passar pelo litoral do Sudeste na quinta. O sistema vai provocar ligeiro declínio da temperatura, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva de forma intermitente.

De acordo com o instituto, a previsão é de precipitação superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia nesse período, gerando grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Em Juiz de Fora, onde a Defesa Civil já computou mais de 40 mortos, as buscas por desaparecidos prosseguem e as chuvas continuam deixando as equipes em alerta. Na noite desta quarta, a Guarda Civil Municipal precisou evacuar o morro Três Moinhos por risco de novos deslizamentos de terra.

Por sinal, toda a zona da mata mineira possui alto risco de deslizamentos e alagamentos nesta quinta, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). O órgão destaca que os acumulados registrados nos últimos dias (superiores a 200 mm em 72 horas em algumas localidades) contribuem para a saturação dos solos.

O Cemaden também pede atenção para outras regiões do Sudeste, classificadas como de alto risco justamente pelo excesso de precipitação. Em Minas, as regiões de Belo Horizonte e Ipatinga estão nessa lista.

Em São Paulo, os pontos de maior preocupação são Baixada Santista, litoral norte, Grande São Paulo e Vale do Paraíba onde, nesta quarta, foram registrados cinco deslizamentos de terra em diferentes pontos do município de Monteiro Lobato. Nenhuma residência foi atingida e as vias passam por limpeza e desobstrução.

No Rio de Janeiro, toda a região serrana e costa verde, além da capital, também estão listados com alto risco de enchentes e quedas de barreiras.

O Inmet também emitiu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas do centro de Minas, passando por Bahia, Tocantins, norte de Goiás e interior de Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Nesses locais, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Na região metropolitana da capital, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê um dia chuvoso, com expectativa de precipitação mais significativa na madrugada e à tarde.

"A continuidade das precipitações aumenta o risco de formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de risco. A temperatura apresenta leve declínio. Mínima de 19°C e máxima de 24°C", destaca o CGE.