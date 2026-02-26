SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo ex-namorado dentro de uma loja do shopping Golden Square, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira (25).

O crime, investigado pela polícia como feminicídio, ocorreu em uma loja da joalheria Vivara, onde a vítima trabalhava. Cássio Henrique da Silva Zampieri, 25, é suspeito de esfaquear Cibelle Monteiro Alves no pescoço após invadir o local e render a ex-namorada.

Um policial civil que estava no shopping atirou em Cássio após dar ordens para ele soltar a jovem. Ferido, o agressor foi socorrido em estado grave. Cibele morreu dentro da loja. O policial não sofreu ferimentos.

Uma funcionária de outra loja do shopping contou à TV Globo que ouviu pedidos de socorro e, depois, o barulho de tiros. Ela e outras pessoas que estavam no local acharam que o shopping estava sendo assaltado. Em pânico, a mulher se escondeu em um cômodo da loja em que trabalha e chegou a deitar no chão. Outras pessoas também relataram momentos de pânico no estabelecimento.

Em nota, a administração do Golden Square lamentou o caso e prestou solidariedade à família de Cibelle. Informou também que oferece apoio ao lojista e aos familiares da vítima.

A Vivara também disse que oferece apoio psicológico e assistência aos envolvidos na tragédia.

"Nossa colaboradora e amiga foi vítima de um ataque inaceitável de violência", diz nota da joalheria. "A Vivara repudia veementemente qualquer forma de violência, especialmente o feminicídio, e reafirma seu compromisso com o acolhimento e a dignidade de suas colaboradoras".

A loja no shopping ficará fechada nesta quinta-feira (26) e a direção da Vivara disse que colabora com as investigações.

"Recebo com profunda indignação a notícia do ataque ocorrido dentro de um shopping de São Bernardo, onde uma mulher foi vítima de feminicídio por parte de seu ex-companheiro, num ataque covarde", disse o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a secretária da Mulher da cidade, Sandra do Leite, fez um desabafo e disse que a jovem podia ser sua filha ou neta. "Fica aqui a minha tristeza. Quando morre uma mulher, todas nós morremos um pouco".

OUTROS CASOS

Em outro caso de violência contra a mulher, Júlia Gabriela Bravin Trovão, 29, morreu nesta quarta-feira em Botucatu, no interior de São Paulo, quatro dias após ser baleada dentro do carro onde estava com o marido, Diego Felipe Corrêa da Silva, 34. Ele também foi atingido e morreu no mesmo dia.

O suspeito do ataque, ocorrido no sábado (21), é ex-marido de Júlia e foi preso. Segundo a polícia, ele confessou o crime. Duas crianças estavam no veículo, mas não foram atingidas pelos disparos.

Na segunda-feira (23), um homem de 36 anos foi preso em São Paulo suspeito de matar a esposa, Priscila Versão, 22. Ela era amiga de Tainara Souza Santos, 31, morta após ser arrastada por cerca de 1 km pelo carro dirigido por Douglas Alves da Silva, com quem havia mantido um relacionamento no passado.

No Brasil, foram registrados 1.492 feminicídios em 2024, alta de 1,2% em relação a 2023 e o maior número da série iniciada em 2016, quando cerca de 900 casos foram computados, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

*

ONDE DENUNCIAR CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

POLÍCIA

- Disque 190

- Procure uma Delegacia Especializada da Mulher (DDM) próxima de sua casa ou Delegacia de Polícia fora do horário comercial.

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER - LEI MARIA DA PENHA

- Disque 180

- O serviço fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros

- A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher