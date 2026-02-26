As políticas e resiliência precisam incluir também a conscientização da população, de acordo com Felippe. Em muitos casos, moradores de áreas de risco não sabem o que fazer em casos de alertas geológicos. É preciso ir a campo, conversar com as pessoas, instruir, ter um plano de contingência muito claro, recomendou.

A maioria das vítimas dos temporais de segunda-feira (23) é de Juiz de Fora, cidade que tem uma das maiores proporções de pessoas morando em áreas de risco, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). De acordo com o órgão, o município recebeu, em um dia, quase toda a chuva esperada para fevereiro, com impactos concentrados nos bairros Morro do Imperador, Paineiras e Parque Burnier, onde a Agência Brasil relatou um resgate.

Combinação de riscos

A topografia da cidade, em área de montanha, com suscetibilidade natural a deslizamentos e inundações, ajuda a explicar porque ela é uma das que mais recebem alertas do Cemaden. A posição geográfica faz com que Juiz de Fora receba umidade vinda direta do mar. E, como o mar está mais quente, há mais evaporação de água que, ao subir e encontrar as montanhas, deságua em chuvas, explicou Marcelo Seluchi, coordenador-geral de Operações e Modelagem do Cemaden.

De acordo com o meteorologista, o aquecimento global está por trás desse efeito. O Oceano Atlântico está muito mais quente do que o normal. Na costa, a temperatura está 3 graus Celsius (°C) acima do normal e isso é muito para o oceano, avaliou. Seluchi explicou que o ar que transita em cima do mar carrega mais umidade.

Nos últimos anos, temos mais umidade do que costumamos ter nesta época e isso é uma consequência do aquecimento global, afirmou. Esse é um preço que pagamos pelas decisões tomadas no passado, avaliou, criticando o descumprimento de acordos internacionais para conter os impactos no clima.

O que nos resta? Nos adaptarmos. Tornar as cidades mais resilientes a esses desastres, o que é muito mais difícil. Como considera que conter inundações e deslizamentos é mais difícil, para ele o certo é retirar as pessoas sempre que houver um alerta, além de controlar a expansão de áreas de risco.