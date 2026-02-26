SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares terminam na sexta-feira (27). A seleção é online e aceita a nota do Enem como forma de ingresso.

A prova é composta por questões de múltipla escolha, vale de 0 a 10 e tem duração máxima de duas horas. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 5. Quem optar pelo Enem deve ter alcançado ao menos 400 pontos na redação, em exames realizados a partir de 2022. Caso faça as duas modalidades, prevalece a maior pontuação.

A inscrição deve ser feita no site do processo seletivo. Para candidatos que se inscreverem até o fim do prazo, a matrícula terá desconto.

A instituição, que afirma ser a única do país com foco na formação de lideranças negras e periféricas, alterou o desenho dos cursos para o ano de 2026. Na área de gestão de recursos humanos, o aluno poderá concluir o curso tecnológico em dois anos e, em seguida, ingressar em administração sem prestar novo vestibular. Ao final, obtém dois diplomas.

Já no curso de segurança da informação, candidatos que tenham formação técnica em tecnologia da informação poderão solicitar eliminação de disciplinas equivalentes, o que reduz o tempo de graduação.

Os cursos são oferecidos no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h40, na sede da instituição, na avenida Santos Dumont, 843, na Armênia, região central de São Paulo.

A universidade oferece bacharelados em administração, direito, pedagogia e publicidade e propaganda. Também há cursos superiores de tecnologia em gestão de recursos humanos, gestão de segurança privada e segurança da informação.