SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fenasaúde, entidade que representa operadoras de saúde como Bradesco Saúde e SulAmérica, entrou na segunda-feira (23) com uma ação na Justiça Federal para pedir a anulação de uma resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que altera a auditoria médica, ou seja, a análise técnica dos atos, processos e procedimentos de pacientes, como cirurgias, exames e internações.

A auditoria é realizada por um médico contratado pela operadora, que avalia se os procedimentos cobrados foram de fato realizados, se eram clinicamente necessários e se os valores estão corretos. Com base nisso, a operadora decide se paga ou glosa ?recusa total ou parcial do pagamento? o procedimento. Isso pode ocorrer também antes do atendimento, quando o plano precisa autorizar um tratamento.

A ação protocolada na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal argumenta que a resolução CFM nº 2.448/2025 é ilegal, pois o conselho teria extrapolado suas atribuições para intervir em normas contratuais e de mercado que competem exclusivamente à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A agência federal, por sua vez, já disse que a norma interfere diretamente no marco regulatório do setor de saúde suplementar.

Entre os principais pontos, a resolução de novembro de 2025 define a auditoria como uma atividade privativa do médico e proíbe que o médico auditor negue o pagamento de procedimentos previamente autorizados e realizados. A norma veta ainda a auditoria remota e torna obrigatório o exame presencial do paciente em casos de "divergência técnica insuperável".

Em nota, o CFM afirma que a função do conselho é proteger a sociedade. Porém, diz o conselho, o que tem sido registrado é que pacientes estão sendo prejudicados com excesso de glosas de procedimentos realizados que estão no rol de ANS.

Na resolução, o conselho argumenta que o "crescente número de conflitos nas relações entre planos de saúde" e médicos motivou a criação de um texto mais robusto para garantir a "melhor assistência ao paciente" e defende que, ao proibir a negativa de pagamento de procedimentos previamente autorizados, busca reduzir esse número.

Segundo o CFM, a resolução deixa claro que a auditoria médica é ato privativo do médico, "que deve se basear na ciência, nas diretrizes clínicas e nos protocolos terapêuticos, respeitando a autonomia do médico auditor e do médico assistente em favor do paciente".

"Conforme se observa, os planos de saúde estão desobedecendo a lei quanto a quem compete realizar auditoria médica. Os planos estão substituindo o auditor médico, que tem competência legal e técnica para realizar a auditoria, por profissionais de outras áreas", diz o CFM em nota.

A resolução gerou reações no setor privado de saúde, que fala em um potencial aumento de custos operacionais. Conforme as críticas, a norma anterior, de 2001, era centrada na conduta ética do médico, enquanto a resolução de 2025 expande a atuação para áreas de gestão contratual e financeira.

No sumário da ação da Fenasaúde e da Unimed, ao qual a Folha teve acesso, as autoras afirmam que a resolução cria uma "reserva de mercado" ao restringir a auditoria ao médico auditor, excluindo a participação de pareceristas e consultores. Alegam ainda que a proibição da negativa de pagamentos transforma a autorização em uma "garantia irretratável de pagamento", impedindo que a operadora corrija erros, cobranças excessivas e fraudes.

Alegam, ainda que, para o consumidor, há um risco de aumento nas mensalidades, uma vez que a nova norma dificultaria o controle de desperdícios.

Além da insatisfação das operadoras, o CFM lida com judicialização por parte do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) e questionamentos por parte da ANS.

O Cofen ajuizou em novembro uma ação civil pública para suspender os efeitos da resolução, argumentando que a norma invade competências legais da enfermagem. No processo, afirma que a resolução cria insegurança jurídica ao permitir exclusão dos enfermeiros de atividades como análises de contas hospitalares e auditoria de processos.

O conselho de enfermagem argumenta ainda que há uma impossibilidade prática de aplicar a resolução pela quantidade limitada de médicos auditores certificados no país. Conforme dados levantados pela categoria, o Brasil tem 828 profissionais, enquanto a demanda para cobrir as necessidades do setor suplementar é estimada em 5.000.

Já a ANS, em nota publicada em novembro, disse ter encaminhado ofício à autarquia buscando esclarecimentos e uma forma de resolução consensual da questão.

"Embora a ANS reconheça a competência do CFM para regulamentar a atuação médica, a publicação da norma sem qualquer participação da Agência interfere diretamente no marco regulatório do setor de saúde suplementar", diz a agência.

A nova resolução foi publicada em um contexto de uso mais frequente, por parte do CFM, de resoluções amparadas na Lei do Ato Médico para contestar a ampliação de competências de outras categorias da saúde. A lei define quais atividades são exclusivas do médico.

Em setembro de 2025, o conselho solicitou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a revogação do ato que autorizava enfermeiros a prescreverem antibióticos no Brasil. Na época, o conselho alegou que a atividade é de competência privativa do médico e que "enfermeiros não têm conhecimento nem competência técnica para realizar, visto que não faz parte de sua formação".

A Lei do Ato Médico, no entanto, convive com a Lei do Exercício da Enfermagem, que já atribuía aos enfermeiros competências como prescrição em protocolos institucionais, consultorias e auditorias. A ambivalência faz com que as disputas judiciais cheguem às instâncias mais altas do sistema judicial, como o STF (Supremo Tribunal Federal).