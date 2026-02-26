A programação do carnaval 2026 terá mais destaques na tela daneste fim de semana, com a transmissão do desfile das escolas de samba do Grupo Ouro de Porto Alegre., diretamente do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da capital gaúcha, na faixa temática Carnavais do Brasil.

A cobertura das agremiações da elite do estado vai ao ar para todo o país em parceria com a TVE/RS, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A apresentação do Carnaval do Grupo Ouro reúne as escolas de samba tradicionais de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. Na primeira noite dos desfiles, as atrações são as agremiações Bambas da Orgia, Imperatriz Dona Leopoldina, Império do Sol e Vila Isabel. As escolas que participam na segunda noite da disputa são União da Tinga, Acadêmicos de Gravataí, Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga e Fidalgos e Aristocratas.

Programação especial

O carnaval pautou produções especiais da TV Brasil no mês de fevereiro com transmissões ao vivo e atrações temáticas variadas na faixa Carnavais do Brasil. O canal público valoriza as manifestações da cultura popular em diversas regiões do país ao mostrar o desfile das escolas de samba e exibir shows com grandes personalidades da cena musical brasileira.

A emissora exibiu o desfile das agremiações do Grupo Especial de Vitória, no Espírito Santo, na sexta (6) e no sábado (7), com a TVE/ES, em rede; a apresentação das escolas de samba do Grupo de Acesso 2 de São Paulo, apenas para o estado, no sábado (7); e a das agremiações da Série Prata, do Rio de Janeiro, no domingo (15) e na segunda (16), para todo o país.

O clima de carnaval também incluiu os principais circuitos da folia em Salvador. A programação especial acompanhou os shows de astros nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho durante vários dias, na sexta (13), sábado (14) e terça (17), em diversos horários, com a TVE Bahia, em rede. A TV Brasil ainda teve edições temáticas dos programas Sem Censura e Samba na Gamboa.

