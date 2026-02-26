SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ficar em 12º lugar no Carnaval de São Paulo e escapar do rebaixamento por dois décimos, o Vai-Vai anunciou mudanças drásticas.

Em nota, a presidência anunciou a destituição de todos os cargos delegados. "A partir desta data, todos os cargos delegados por esta gestão estão destituídos. Em breve, serão apresentados os novos membros que passarão a compor a equipe", diz o texto postado nesta quarta-feira (25).

Os comentários foram restritos na publicação. Em posts de outros perfis sobre o tema, o público questiona exatamente quais cargos serão substituídos e alguns pedem a destituição do próprio presidente, Clarício Gonçalves.

Clarício Gonçalves foi reeleito por unanimidade pelos conselheiros do Vai-Vai em 2022, para um mandato de quatro anos. Na ocasião, questionada pelo portal SRzd se havia outras chapas concorrentes, a agremiação respondeu: "Detalhes do processo eleitoral são registrados em ata assinada por todos os conselheiros e não se faz necessária publicidade, como rege o regimento da agremiação".

Luiz Felipe, intérprete da escola, confirmou que seu cargo foi destituído nos comentários de outra postagem. Em seu perfil, ele postou frases como "há quem acredita que não vai voltar a ter sede e quebra o copo" e "o ar que se respira agora inspira novos tempos" ? sendo esta última um trecho da música "Novos Tempos", do Grupo Revelação.