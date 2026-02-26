SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cadela paraplégica foi resgatada debaixo de um veículo, coberta de lama e sem conseguir se locomover, durante as enchentes em Ubá (MG). O município foi atingido por fortes chuvas, que deixaram seis mortos e dois desaparecidos.

A cadela caramelo recebeu o nome de "Valente". Ela foi resgatada por policiais civis no município.

São dezenas de mortos após as fortes chuvas que atingiram os municípios de Ubá e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. As autoridades pediram que os moradores não retornem às áreas de risco.

"Valente" foi localizada por policiais civis da Delegacia Regional em Ubá. O animal ?que não tem raça definida? estava sob um veículo, coberto de lama e impossibilitado de se locomover, em razão de uma deficiência física e das condições adversas provocadas pelas enchentes.

Após o resgate, a cadela foi encaminhada a uma clínica veterinária da cidade. Lá ela recebeu cuidados como higienização e avaliação completa. A unidade está oferecendo atendimento gratuito a animais resgatados e afetados pelas chuvas no município.

Nosso trabalho vai além da investigação criminal. Em situações como essa, a atuação solidária se torna essencial, principalmente para proteger vidas em condições ainda mais vulneráveisEscrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, Marcela Marinho

Após a recuperação, os animais resgatados serão destinados à adoção, com o objetivo de garantir lares seguros a eles.

DEZENAS DE MORTOS EM MG

São seis mortos em Ubá e 49 em Juiz de Fora. O número de vítimas nas cidades foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (26).

O número de desaparecidos é de 18 pessoas. São 16 em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Até a noite desta quarta-feira (25), 33 corpos já foram identificados e 30 liberados às famílias em Juiz de Fora. Já em Ubá, os seis corpos encontrados foram identificados e liberados.

A Defesa Civil estadual e os bombeiros pediram que a população deixe as áreas de risco. As autoridades informaram ter recebido informações de que moradores que deixaram suas casas acabaram retornando às áreas. Segundo o órgão, o aparecimento de trincas, e portas e janelas emperrando, são alertas de que algo está errado. "Priorizem suas vidas", acrescentaram.