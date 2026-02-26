SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do RJ, Cláudio Castro (PL), anunciou que será anulado o reajuste da passagem do metrô, que subiria de R$ 7,90 para R$ 8,20.

O aumento de R$ 0,30 havia sido aprovado na terça-feira e entraria em vigor em abril. A Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) havia homologado o valor em sessão com a concessionária MetrôRio.

Dois dias depois, o governador disse que manteria o valor sem reajuste até o fim deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) por ele em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado da secretária de Transporte, Priscila Sakalem. Ele inicia a gravação dizendo que daria "uma notícia bem bacana".

A gente sabe que todo ano, infelizmente, tem o reajuste do valor das passagens, mas também a gente sabe que é dever do Governo do Estado entender quando essa passagem já passou do limiteCláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

Castro fez ainda uma crítica à concessionária. "E nós sabemos que o Metrô do Rio, graças a investimentos, a contratos passados que não foram nós que fizemos, a passagem ficou muito alta", falou, sem dar mais detalhes.

Segundo ele, a manutenção do valor da tarifa custará R$ 37 milhões ao governo estadual. O político disse que o montante está dentro do orçamento da Secretaria e foi viabilizado "juntando dinheiro e fazendo economia".

"É investimento no trabalhador fluminense, para que possa sobrar mais dinheiro para fazer passeios com a família, para que fique com você [esse dinheiro] e não com a concessionária", disse Cláudio Castro.

A Tarifa Social, a R$ 5 e válida para trens e metrô, também será renovada. O desconto venceria em 11 de abril, mas Castro anunciou que será renovado. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter entre 5 e 64 anos, renda mensal declarada inferior ou igual a R$ 3.205,20, e um cartão Riocard Mais cadastrado no Bilhete Único Interestadual.