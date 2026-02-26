(UOL/FOLHAPRESS) - A China iniciou o Ano-Novo Lunar de 2026 com a expectativa de registrar o maior deslocamento humano do planeta. Segundo o governo chinês, o país prevê 9,5 bilhões de viagens inter-regionais durante os 40 dias do período conhecido como chunyun, que neste ano ocorre de 2 de fevereiro a 13 de março.

O Ano-Novo Lunar foi celebrado em 17 de fevereiro e mobiliza milhões de trabalhadores que retornam às cidades natais para reencontrar familiares. A migração anual é considerada o maior movimento humano do mundo.

Na metade do período, o volume já havia alcançado 5,08 bilhões de deslocamentos nos primeiros 20 dias. Desse total, 4,76 bilhões foram por rodovias, enquanto as ferrovias transportaram 258 milhões de passageiros. A aviação civil respondeu por 47,52 milhões de viagens e as hidrovias por 19,99 milhões. Os dados oficiais foram divulgados em 23 de fevereiro pelo Ministério dos Transportes.

Trem ganha protagonismo na China. Embora o transporte rodoviário represente cerca de 80% das viagens, o sistema ferroviário é considerado o eixo estratégico do chunyun (temporada de viagens do Ano Novo Lunar). A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma estima que 540 milhões de passageiros utilizarão trens ao longo do período festivo.

Para atender à demanda, o China State Railway Group ampliou a oferta. Vinte e duas novas linhas, somando mais de 3.100 quilômetros, passaram a operar neste ciclo, além de mais de 50 novas estações. Em dias de pico, o número de serviços ferroviários deve ultrapassar 14 mil trens, incluindo quase mil trens de alta velocidade noturnos.

A China possui atualmente 165 mil quilômetros de ferrovias em operação, segundo balanço oficial divulgado em 4 de janeiro. Desse total, 50,4 mil quilômetros são de alta velocidade, formando a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo. Até 2030, a meta é alcançar 180 mil quilômetros de trilhos, sendo cerca de 60 mil de alta velocidade.

Trabalhadores enfrentam viagens de mais de 30 horas para economizar nas passagens. "Este ano está pior do que o anterior. A economia está ruim e está cada vez mais difícil ganhar dinheiro", disse o operário Liu Zhiquan, que viajou de Pequim para Chengdu para passar o feriado com a família, em reportagem da AP News.

Mesmo com alternativas mais rápidas, como os trens de alta velocidade que fariam o trajeto em nove horas, muitos optam por viagens mais longas devido ao custo. "O Ano-Novo é o festival do ano. Se não voltarmos para casa, não conseguimos sentir a atmosfera da celebração", afirmou outra passageira ouvida pela agência.

INFRAESTRUTURA DE ESCALA CONTINENTAL

A dimensão do transporte chinês impressiona. O metrô de Xangai é considerado pelo Guinness World Records o sistema de metrô urbano mais movimentado do mundo, com média diária superior a 7,3 milhões de passageiros em 2022. Em grandes estações ferroviárias do país, a capacidade pode chegar a 16 mil passageiros por hora nos horários de pico, refletindo a escala da infraestrutura construída nas últimas décadas.

Mais do que um feriado tradicional, o chunyun é visto pelas autoridades como um teste para o sistema logístico nacional. "Nosso objetivo é garantir que as pessoas consigam voltar para casa durante o feriado e retornar ao trabalho da forma mais tranquila possível", afirmou Li Chunlin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em comunicado.