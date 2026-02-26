SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher perdeu a mãe e a filha, de dois anos, durante as fortes chuvas que atingiram o município de de Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais.

As vítimas dormiam no momento do desabamento. Vitória Gomes contou, em entrevista à GloboNews, que parte de sua casa desmoronou. A ilha dormia no momento do desabamento e, em questão de instantes, o imóvel onde ela vivia com a criança foi atingido parcialmente.

A mãe de Vitória morava em uma casa que ficou completamente destruída. O corpo da idosa ainda não foi encontrado. A família vive no bairro Parque Burnier, um dos mais afetados pelos deslizamentos de terra. "Foi tudo muito rápido. Perdi a minha mãe e a minha filha de uma vez só, tudo o que eu tinha nessa vida", lamentou.

Vitória afirmou que não imaginava que o desastre seria tão grande. "Minha filha ia fazer três anos em outubro. Muito pequenininha, começando a vida agora. Muito triste".

O balanço oficial calcula que são 47 mortos em Juiz de Fora e seis em Ubá. Os números foram confirmados pelas prefeituras das cidades e também pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h30, em um boletim diário.

Ao menos 15 pessoas estão desaparecidas. Destas, 13 são de Juiz de Fora e duas de Ubá, que não registrou mais vítimas desde a terça-feira. De acordo com os bombeiros, mais de 238 pessoas foram resgatadas vivas nos dois municípios.

Mulher diz ter 17 parentes entre mortos e desaparecidos em Juiz de Fora (MG)Em Juiz de Fora, 21 pacientes permanecem internados. Segundo a direção municipal, as unidades de saúde registraram 44 atendimentos desde a segunda-feira

Até a noite de ontem, 33 corpos já foram identificados e 30 liberados às famílias em Juiz de Fora. Já em Ubá, os seis corpos encontrados foram identificados e liberados pela perícia da Polícia Civil.

Professora e aluno da UFJF estão entre os 47 mortos pelas chuvas em MGSão mais de 2.593 desabrigados e desalojados em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Número foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje.

PREVISÃO DE MAIS CHUVAS

Madrugada de hoje teve chuva intensa. A Prefeitura de Juiz de Fora informou, às 3h55, o desabamento de edificações na Rua Doutor Augusto Eckman, no bairro Jardim Natal. Por volta das 22h50, foi registrado um desmoronamento na Rua Tabajara, no Guaruá. Não há confirmação de vítimas até o momento.

Volume total de chuva na cidade em fevereiro é de 733 mm. A Defesa Civil enfatizou que o valor representa quatro vezes mais a média esperada para o mês.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) alertou para possibilidade de novas enxurradas, alagamentos e inundações. O risco hidrológico é atribuído às condições críticas do sistema de drenagem urbana. A previsão indica chuvas de intensidade moderada a forte nos próximos dias.

A Defesa Civil estadual e os bombeiros pediram que a população deixe as áreas de risco. As autoridades informaram ter recebido informações de que moradores que deixaram suas casas acabaram retornando às áreas. Segundo o órgão, o aparecimento de trincas, e portas e janelas emperrando, são alertas de que algo está errado. "Priorizem suas vidas", acrescentaram.

Hoje, uma área de baixa pressão perto do litoral deve aumentar a instabilidade em várias regiões do estado mineiro. Entre elas estão: a região metropolitana de Belo Horizonte, central mineira, norte e noroeste. A previsão é de chuva entre 40 e 60 milímetros. Como o solo já está encharcado, há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente em áreas mais vulneráveis.