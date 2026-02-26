SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Urupês, no interior de São Paulo, iniciou um projeto para disponibilizar gratuitamente o medicamento tirzepatida -conhecido comercialmente como Mounjaro- a pacientes com obesidade atendidos pela rede pública municipal de saúde.

A iniciativa, regulamentada por decreto, prevê o acompanhamento de até 200 pessoas por uma equipe multidisciplinar e tem como foco pacientes em situação de maior risco clínico e social.

Tratamento será realizado dentro de um protocolo estruturado. Segundo comunicado oficial divulgado pelo município, será oferecido suporte de endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico e assistente social.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Beto Cacciari (PL) afirmou que a proposta busca ampliar o cuidado preventivo em saúde. "Estamos iniciando um projeto consistente e responsável, que poderá trazer mais qualidade de vida à população, promovendo perda de peso de forma consciente e prevenindo doenças", declarou.

De acordo com a Prefeitura de Urupês, o programa será direcionado inicialmente a pacientes que:

estão na fila para cirurgia bariátrica e vivem em situação de vulnerabilidade social;

Têm 40 anos ou mais (exceto nos casos de IMC acima de 40);apresentam IMC igual ou superior a 35 com comorbidade;

Ou IMC acima de 30 associado a duas comorbidades;

Tenham tentado tratamento não medicamentoso por pelo menos seis meses.

O critério de idade poderá ser flexibilizado para pacientes com obesidade mais severa. Mesmo quando não houver indicação para uso do medicamento, os pacientes continuarão sendo acompanhados com orientações sobre alimentação, prática de atividades físicas e apoio psicológico.

BASE LEGAL DO PROGRAMA

Protocolo de dispensação, autorização e monitoramento do uso da tirzepatida foi estabelecido pelo Decreto nº 3.390, de 13 de fevereiro de 2026. O documento define que o uso do medicamento deve estar obrigatoriamente associado a mudanças no estilo de vida e acompanhamento contínuo, sendo vedada sua utilização para fins estéticos ou fora dos critérios clínicos estabelecidos.

Segundo a prefeitura, cerca de 43% da população local apresenta algum grau de sobrepeso. O dado contribuiu para a formulação da estratégia de enfrentamento da obesidade na rede pública.

Iniciativas semelhantes vêm sendo adotadas por administrações municipais em outras regiões do país. Em Vilhena (RO), por exemplo, um programa local lançado em dezembro de 2025 também prevê o uso gratuito da tirzepatida para pacientes com obesidade grave e comorbidades associadas. Nesse caso, a primeira fase prevê atendimento de cerca de 80 pacientes.

Como funciona o medicamento? A tirzepatida é um fármaco injetável inicialmente indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e que passou a ser utilizado também no controle do peso corporal. Ambos os usos estão aprovados pela Anvisa no Brasil.

Sua ação envolve hormônios ligados à regulação do apetite e do metabolismo. Assim, contribui para a redução de peso quando combinada a acompanhamento médico e mudanças comportamentais.

Medicamento ainda não está incorporado de forma ampla ao SUS nacional.