JUIZ DE FORA, MG (FOLHAPRESS) - Um novo temporal que atingiu Juiz de Fora, zona da mata de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (25), inundou o trecho de um hospital, alagou vias, impedindo a passagem de serviços essenciais, e causou novos desmoronamentos.

O subsolo do Hospital de Pronto Socorro, um dos principais da cidade, inundou. O pavimento abriga a parte administrativa, como almoxarifado e refeitório. Segundo a prefeitura, não houve suspensão nos atendimentos.

"Todas as pessoas que atuam no subsolo foram evacuadas a tempo e não houve qualquer impacto sobre a estrutura hospitalar ou os atendimentos", afirmou a prefeitura em nota.

Na avenida Itamar Franco uma ambulância teve a passagem impedida pela enxurrada causada pela enchente.

Entre 19h e 22h, a Defesa Civil disparou dois alertas para telefones celulares a respeito da forte chuva

O rio Paraibuna atingiu 4 metros de altura e a prefeitura avisou a população para não circular na região.

Houve um desabamento de prédio no bairro Vila Ideal e um deslizamento de terra no bairro Três Moinhos, sem confirmações de vítimas.

No bairro Milho Branco, um deslizamento de terra deixou três pessoas soterradas. Todas foram resgatadas e levadas para o hospital.

Segundo a prefeitura, 34 ruas tiveram os moradores retirados de casa preventivamente. Bairros com ocupações de casas nas encostas, como Três Moinhos, têm fendas abertas nos morros por conta dos deslizamentos.

Há previsão de chuva até sábado (28) na cidade, segundo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O município está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24). Nesta quinta, declarou a prefeitura, o transporte coletivo da cidade segue em operação reduzida ante "as vias interditadas e atendimento limitado em diversos bairros".