SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, durante operação da FICCO/RJ (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), com atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil.

Adilsinho foi capturado em um imóvel na cidade de Cabo Frio, no RJ, em ação que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial. Ele estava foragido por mandado da Justiça Federal e também é investigado por homicídios pela Justiça Estadual.

Integrante da cúpula do jogo do bicho no estado, o homem é considerado um dos principais produtores e distribuidores de cigarros falsificados no RJ. A prisão foi realizada por policiais federais e policiais civis, após levantamento de dados e informações de inteligência desenvolvidas no âmbito da FICCO/RJ.

A operação tem como objetivo combater uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de cigarros. Após a prisão, Adilsinho foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Rio e será encaminhado ao sistema prisional.