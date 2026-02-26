Devido à gravidade dos ferimentos, Cibelle Monteiro Alves, de 22 anos, não sobreviveu. O agressor, Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (25).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as equipes da PM e da Polícia Civil foram acionadas e encontraram o agressor mantendo a vítima refém dentro da loja.

Houve tentativa de negociação, mas, ao apontar a arma para os policiais, o Grupo de Operações Especiais (GOE) interveio para conter a ameaça do agressor. O autor foi atingido, socorrido e permaneceu hospitalizado sob escolta policial, disse a secretaria.

O caso foi registrado como feminicídio e é investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo. Cibelle já havia registrado boletins de ocorrência contra Cássio e tinha medida protetiva de urgência decretada pela Justiça.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O shopping Golden Square informou que está oferecendo apoio à família.

"O shopping lamenta o caso de feminicídio contra a funcionária de uma de suas lojas e se solidariza à família. O shopping está oferecendo todo o apoio ao lojista, à família da vítima e está à disposição das autoridades".

Tags:

22 ano | feminicídio | São Bernardo do Campo