SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa concluiu na noite desta quinta-feira (26) o transporte do foguete SLS (Space Launch System) e da cápsula Orion da plataforma de lançamento para o edifício de montagem de veículos no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA). O retorno derrubou a possibilidade de uma tentativa de voo da Artemis 2, em uma viagem para contornar a Lua, em março.

A agência decidiu remover o SLS da plataforma de lançamento por causa da identificação de falhas no fluxo de hélio. O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que os problemas podem ter ocorrido em um filtro ou em uma válvula do foguete, que tem 98 metros de altura.

Isaacman acrescentou que o problema só poderia ser resolvido no prédio de montagem, de onde o foguete havia sido retirado em 18 de janeiro em uma plataforma móvel. O VAB fica a seis quilômetros da plataforma 39B, que também fica no Centro Espacial Kennedy.

No local, a Nasa pretende investigar o problema de fluxo de hélio no estágio superior do foguete, substituir baterias e fazer a manutenção de um sistema de voo.

De acordo com a agência, a janela de lançamento em abril ainda está preservada. Para o mês, as datas possíveis são 1º, de 3 a 6 e 30. Tudo isso depende, é claro, do andamento dos reparos.

A Artemis 2 marcará a primeira missão tripulada lançada com destino à Lua desde dezembro de 1972, quando ocorreu a Apollo 17, última visita de humanos à superfície lunar no século 20.

A missão contornará a Lua e fará uma trajetória em forma de oito, retornando à Terra em seguida, num percurso de cerca de dez dias, entre ida e volta.

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Pela primeira vez, um homem negro (Glover), uma mulher (Koch) e um cidadão não americano (Hansen) farão a jornada além da órbita terrestre. Nas missões Apollo, todos os tripulantes eram americanos e brancos.