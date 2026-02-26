SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leticia Damasceno, apresentadora do Integração Notícia, descobriu que a casa da tia desabou durante a cobertura das chuvas em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Leticia não reconheceu a casa devido à destruição. "Quando cheguei ao local, uma das casas que ficava ali era da minha tia Júlia. Eu não sabia, porque não reconheci devido à destruição. Isso aconteceu hoje de madrugada", disse durante reportagem no bairro Jardim Natal.

Sua família não ficou ferida. "A gente agora tá contabilizando os prejuízos. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com as nossas famílias nem com outras famílias vizinhas. Tivemos só perdas materiais", disse Rita, prima da jornalista.

Jorge, vizinho da família, se emocionou ao relatar como também perdeu sua casa no deslizamento. "Quando eu virei, a parede veio para cima de mim. Eu só tô com essa peça de roupa? É muito triste", contou.

As chuvas já causaram 54 mortes na região. Ao todo, 47 mortos foram encontrados em Juiz de Fora e outros seis em Ubá, de acordo com dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros no começo da manhã de hoje. Outras 15 pessoas estão desaparecidas nas duas cidades.