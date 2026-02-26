SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil foi flagrado apartando uma briga entre duas adolescentes com uma arma em punho, ontem, em frente a uma escola na zona norte de São Paulo.

O agente, que não teve a identidade revelada, aparece em um vídeo sobre uma das alunas, com a arma em punho. O caso ocorreu na Escola Estadual Capitão Pedro Monteiro do Amaral, na Casa Verde, zona norte da capital.

A Corregedoria da Polícia Civil apura a atuação do agente. O policial passava pelo local no momento da briga e decidiu intervir, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. A SSP-SP diz que analisa a conduta do agente para esclarecer sua atuação.

Professores e funcionários da escola se assustaram com a situação. Segundo apurou o UOL, o temor era que houvesse um disparo sem querer da arma e alguém ficasse ferido ou que alguém capturasse o armamento do policial.

"Se a arma cai ou se uma menina bate a mão na arma dele e dispara, está feita a tragédia. Atitude irresponsável do policial, colocando em risco a vida de outros alunos ao redor", comentou um funcionário em condição de anonimato.

Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar acompanha o caso. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disse que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, registrado do lado de fora da unidade escolar, a equipe gestora adotou todas as providências necessárias e acionou os responsáveis para uma reunião de mediação.

"A ocorrência foi inserida na plataforma do Conviva, e um psicólogo do Programa Psicólogos nas Escolas está prestando apoio aos estudantes. A Secretaria repudia qualquer forma de violência ou agressão, dentro ou fora do ambiente escolar, e permanece à disposição da comunidade para prestar esclarecimentos, em conjunto com a Unidade Regional de Ensino Centro e a direção da escola", disse a Seduc-SP, em nota.