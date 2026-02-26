A cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) atingiu 95,81% de alcance entre adolescentes de nove a 14 anos na capital paulista em 2025,

Em 2024, a cobertura atingiu 91,19% do público, segundo a prefeitura de São Paulo. Nos anos anteriores, foram registrados 57,6% (2023), 53,97% (2022) e 57,67% (2021). 

A vacinação contra o HPV previne diversos tipos de câncer como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de verrugas genitais, contribuindo para a proteção individual e coletiva.

O imunizante é indicado em dose única para meninos e meninas de nove a 14 anos de idade, para adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados na idade recomendada (temporariamente, até o primeiro semestre de 2026). 

Também é indicado para: 

  • Pessoas entre nove e 45 anos de idade vítimas de violência sexual, 
  • Pessoas vivendo com HIV/Aids, 
  • Pessoas em uso de drogas imunossupressoras, 
  • Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, 
  • Pacientes oncológicos,
  • Pessoas a partir de dois anos de idade com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e
  • Pessoas entre 15 e 45 anos que fazem uso de profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para vacinar, os pais e responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, no mesmo horário, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas.

A unidade mais próxima pode ser localizada por meio da plataforma Busca Saúde.

Tags:
HPV | Imunização | vacinaçã

Agência Brasil - Cobertura vacinal contra HPV atinge 95,81% na capital paulista

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se