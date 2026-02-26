SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tecnologia que serve para encontrar celulares dentro de prisões brasileiras está sendo utilizada para encontrar os desaparecidos na tragédia climática que afeta a Zona da Mata mineira.

A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) enviou agentes federais para Juiz de Fora para atuar na força-tarefa das buscas. A pasta informou que os policiais da Diretoria de Inteligência Penal vão auxiliar na busca por desaparecidos.

Uma tecnologia israelense utilizada para revista em presídios será utilizada para tentar achar os desaparecidos. Chamado de Equipamento Tático de Revista Eletrônica, a tecnologia detecta sinais de celulares em um raio aproximado de 50 e 100 metros.

Quando um sinal de celular é identificado em um local, agentes da Defesa Civil e bombeiros passam a buscar desaparecidos. Se o aparelho celular estiver ligado, é possível identificar sinal mesmo debaixo dos escombros, segundo a secretaria.

MÊS MAIS CHUVOSO DA HISTÓRIA EM JUIZ DE FORA

Juiz de Fora (MG) voltou a ser atingido por fortes chuvas durante a madrugada de hoje. Novos corpos foram localizados e o número de mortos passou de 50 nesta manhã.

São 49 mortos em Juiz de Fora e seis em Ubá. Os números foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h35.

Ao menos 13 pessoas estão desaparecidas. Destas, 11 são de Juiz de Fora e duas de Ubá, que não registrou mais vítimas desde a terça-feira. De acordo com os bombeiros, mais de 238 pessoas foram resgatadas vivas nos dois municípios.

Em Juiz de Fora, 21 pacientes permanecem internados. Segundo a direção municipal, as unidades de saúde registraram 44 atendimentos desde a segunda-feira

Até a manhã de hoje, 46 corpos já foram identificados e estão sendo liberados às famílias em Juiz de Fora. Já em Ubá, os seis corpos encontrados foram identificados e liberados pela perícia da Polícia Civil.

São mais de 5.000 desabrigados e desalojados em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Número foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de hoje.