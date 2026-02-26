SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para 59 o número de mortes causadas pelo temporal que atingiu a zona da mata de Minas Gerais entre segunda (23) e terça-feira (24).

Os novos óbitos foram registrados em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelas chuvas e que ainda tem 13 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros. O município soma 53 mortes.

As outras seis foram contabilizadas em Ubá, onde duas pessoas seguem desaparecidas. Os municípios ficam a 130 quilômetros um do outro. As buscas continuam.

A cidade de Juiz de Fora está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira. De acordo com a prefeitura, são mais de 4.200 desabrigados e desalojados.

Em Ubá, de acordo com os bombeiros, são 1.200 desalojados e 500 desabrigados. Já em Matias Barbosa, cidade vizinha a Juiz de Fora, são 810 desalojados, segundo a corporação.

Desalojados são as pessoas que precisam deixar suas casas, mas não precisaram recorrer a abrigos públicos, caso dos desabrigados.

O município declarou na manhã desta quinta-feira que o transporte coletivo da cidade segue em operação reduzida ante "as vias interditadas e atendimento limitado em diversos bairros".

"Novos trechos obstruídos comprometem o atendimento de várias linhas", disse a prefeitura em nota.

Desde segunda, quando começaram as chuvas que causaram a tragédia na região, a Defesa Civil de Juiz de Fora já registrou 1.501 ocorrências.

O Corpo de Bombeiros trabalha em três frentes na região. São seis em Juiz de Fora e duas, em Ubá. Segundo a corporação, 238 pessoas foram resgatadas com vida durante os trabalhos de resgate.

A Defesa Civil de Minas fez na noite desta quarta um apelo para os moradores não voltarem às áreas de risco.

"A previsão é de mais chuvas intensas na zona da mata", disse o coronel Paulo Rezende, chefe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A região voltou a registrar chuvas fortes.

As instabilidades que cobrem grande parte do Brasil mantêm condições para temporais em praticamente toda a região Sudeste, principalmente na faixa que compreende a zona da mata de Minas Gerais, todo o litoral e leste paulistas e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

"Por isso mais uma vez: não retorne para as áreas de risco", repetiu o coronel.

Moradores de Juiz de Fora chegaram a receber alerta da Defesa Civil sobre o risco dos temporais. Eles disseram à Folha de S.Paulo, porém, nunca ter recebido um treinamento sobre como reagir em situações de emergência. O município é a quarta cidade brasileira que mais registra alertas da Defesa Civil neste ano, com 35 ocorrências, e a que mais tem pessoas vivendo em áreas de risco: 128 mil.

Tags:

Minas Gerais