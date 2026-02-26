SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, prevê mais chuva para o litoral de São Paulo, com risco de inundações e deslizamentos de terra, nas próximas horas.

Algumas áreas do litoral norte e sul devem receber em 48 horas o equivalente ao mês inteiro. O meteorologista disse que as regiões que vão de Mongaguá a Ubatuba devem receber entre 200 mm e 300 mm entre a noite de hoje e a madrugada de sábado.

"Somente nessa quinta-feira, a chuva já ultrapassou os 180 mm em Santos, por exemplo, e vem mais água [por aí]. Então o risco de inundações e deslizamentos de terra em específico no litoral de São Paulo é muito alto", disse Gustavo Verardo, meteorologista da Climatempo ao UOL.

Cada milímetro de chuva corresponde a um litro por metro quadrado. Ou seja, aquela quantidade de água, se despejada sobre uma superfície plana de um metro quadrado, formaria uma lâmina de água de um milímetro de altura.

Inmet emitiu alerta de grande perigo para o litoral paulista. A passagem de uma frente fria deve criar condições favoráveis para chuvas contínuas até sexta-feira (27). As cidades de Peruíbe e Ubatuba, já bastante atingidas pelas chuvas nos últimos dias, continuam sob risco, segundo a Defesa Civil.

CHUVAS EM JUIZ DE FORA (MG) DEVEM PERDER FORÇA

Meteorologista acredita que instabilidade na zona da mata mineira deve diminuir amanhã à noite. Ao UOL, Verardo afirmou que o sol deve voltar a brilhar no sul e no sudeste no fim de semana.

"A gente tem risco de chuvas expressivas em trechos do leste mineiro, principalmente, divisa com Espírito Santo e também na região mais afetada, entre Juiz de Fora e Ubá", disse Gustavo Verardo.

"A partir de amanhã à noite, essa chuva começa a perder intensidade, porque, no final de semana, a gente tem entrada de uma massa de ar seco, entre Sul e Sudeste. E isso afasta a chuva e diminui a instabilidade. No fim de semana, o sol volta a brilhar em boa parte do Sudeste", disse Gustavo Verardo.

Tragédia provocada pelas chuvas na região mineira contabiliza 55 mortes. Ao todo, são oito frentes de trabalho em atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, com operações ininterruptas de busca e salvamento, segundo o Corpo de Bombeiros.