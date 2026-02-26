SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), demitiu o secretário-adjunto de Turismo, Rodolfo Marinho da Silva, após a Controladoria Geral do Município abrir uma investigação para apurar uma suposta ligação dele com uma agência de publicidade que tem contratos milionários com a gestão municipal.

O anúncio da demissão foi feito pelo prefeito em vídeo publicado em suas redes sociais na noite de quarta-feira (25).

A demissão ocorreu após reportagem do portal Metrópoles, na semana passada, mostrar que a agência de publicidade MM Quarter tinha contratos sem licitação com a Secretaria e com a SPTuris (São Paulo Turismo).

Na gravação e sem citar o nome de Gustavo Pires, então presidente da SPTuris, Nunes afirma que o coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante da Polícia Militar que foi subprefeito da Sé, estava sendo nomeado para comandar a empresa.

À Folha de S.Paulo, Nunes disse que Pires pediu para sair para que as investigações fossem realizadas com mais liberdade, o que foi confirmado por ele.

O prefeito afirmou no vídeo que pediu à Controladoria Geral do Município a abertura de uma investigação e que havia recebido uma procuração de Nathália Carolina da Silva Souza -a MM Quarter está no nome dela- para o então secretário-adjunto.

Nathália teria sido sócia de Marinho em uma empresa de comunicação pública.

A Folha de S.Paulo pediu posicionamento por mensagem para Marinho, mas ele não visualizou. Também telefonou para seu celular às 16h51 desta quinta-feira (26), mas a ligação não se completou. Suas redes sociais estavam desabilitadas.

Em nota por meio de assessoria de imprensa, Gustavo Pires, indicado para o cargo pelo ex-prefeito Bruno Covas (1980-2021), disse que na segunda-feira (23) determinou a abertura de uma sindicância interna na SPTuris para apuração dos fatos, inclusive para verificar se houve alguma falha interna de processo, e que colabora com as autoridades, especialmente a Controladoria Geral do Município, para prestar todas as informações que forem necessárias.

"Tenho muito orgulho do trabalho que realizamos. A SPTuris, sob nossa gestão, consolidou-se como referência em ética e governança. Tenho plena convicção da lisura dos processos conduzidos, inclusive no que se refere aos contratos, que seguiram rigorosamente todos os ritos legais", disse.

Procurada para falar sobre contratos, a MM Quarter afirmou que iria mandar posicionamento, que não foi enviado até a publicação deste texto.

O controlador-geral do município, Daniel Falcão, que estava ao lado do prefeito, disse que a sugestão para a demissão foi da própria Controladoria.

"Tendo em vista essa documentação, estou demitindo, exonerando o seu Rodolfo Marinho", afirmou Nunes, no vídeo.

O titular da pasta de Turismo, o deputado estadual licenciado Rui Alves (Republicanos), segue no cargo.

Questionada sobre o valor dos contratos vigentes da MM Quarter com a administração municipal, a prefeitura não respondeu até a publicação deste texto.

Segundo o portal UOL, a agência fechou ao menos R$ 168 milhões em contratos com o município.

Na nota, Gustavo Pires afirmou que a contratação da agência é fruto de uma ata de registro de preço, "modalidade prevista na lei de licitações, e seguiu todas as etapas e procedimentos previstos".

"A utilização da ata para prestação de serviços na execução de contratos com diversos órgãos públicos e secretarias municipais seguem procedimento consagrado e praticado há anos, de forma recorrente, com conhecimento dos órgãos de controle e do Tribunal de Contas do Município", afirmou.

"Qualquer eventual irregularidade praticada pela empresa em sua composição societária e quaisquer outras questões administrativas internas estão restritas exclusivamente a decisões empresariais da própria fornecedora e não são de responsabilidade nem do conhecimento da SPTuris."

Em seu site, a MM Quarter coloca links para eventos que tiveram participação direta da prefeitura, como corridas de Fórmula 1 e Fórmula E.

"O time da Quarter atuou em múltiplos idiomas e em todos os setores do autódromo, orientando o público internacional desde a chegada até o pós-evento", afirmou sobre o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.

Nesta página da F-1, a empresa coloca uma foto aérea do camarote da administração municipal no autódromo de Interlagos, durante a prova de novembro passado, com a inscrição Prefeitura de São Paulo pintada.