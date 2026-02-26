De acordo com a Caixa, a solicitação pode ser feita pelo Aplicativo FGTS.
É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) em menos de 12 meses.
>> Veja passo a passo para solicitar o saque do FGTS:
- Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;
- Acesse a opção Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em Saques" e selecione Solicitar saque";
- Clique em Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;
- Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;
- Encaminhe foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
- Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.
Doação
A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, irá arrecadar recursos para famílias afetadas pelos temporais.
As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix.
Chave Pix (Telefone): 31999910733
Banco: CAIXA (104)
Agência: 0620
Operação: 1292
Conta Corrente: 577578823-7
Chuvas
Subiu para 59 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, informa o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em boletim divulgado no início da noite desta quinta-feira (26).
As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.
Tags:
Caix | Chuvas | Chuvas em Minas Gerais | FGTS