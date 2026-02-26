SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete hospitais do Brasil estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking com 250 instituições de 32 países no World's Best Hospitals 2026, feito pela revista americana Newsweek em parceria com a Statista, empresa alemã especializada em dados globais. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25) refere-se a dados analisados em 2025.

Dos sete hospitais brasileiros no ranking, seis estão em São Paulo, sendo eles o Einstein Hospital Israelita, em 16º lugar; Hospital Sírio-Libanês (79º), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º); Hospital do Coração (146º); Hospital Santa Catarina Paulista (151º); e Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (189º). Fora da capital paulista, também foi listado o Hospital Moinhos de Vento (111º), em Porto Alegre.

O levantamento analisou dados de 2.500 hospitais em 2025. Os países foram escolhidos com base em critérios de comparabilidade, incluindo tamanho da população, expectativa de vida, padrão de vida, densidade hospitalar e disponibilidade de dados confiáveis.

No ranking, os cinco primeiros colocados são o Mayo Clinic-Rochester, nos Estados Unidos; Toronto General - University Health Network, no Canadá; Cleveland Clinic, também nos Estados Unidos; Karolinska Universitetssjukhuset, na Suécia; e Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos.

Cada hospital foi analisado e recebeu uma pontuação com base em quatro fontes de dados: recomendações de especialistas médicos, incluindo médicos, gestores hospitalares e outros profissionais de saúde, métricas de qualidade hospitalar e dados existentes sobre a experiência do paciente. Também foi avaliado se os hospitais utilizam questionários respondidos pelos próprios pacientes para medir resultados do tratamento, como qualidade de vida e bem-estar.

Os hospitais também foram pesquisados sobre seu nível de implementação de PROMs (Pesquisa de Implementação de Patient-Reported Outcome Measures), questionários padronizados e validados respondidos pelos próprios pacientes. Eles medem a percepção do paciente sobre qualidade de vida, bem-estar funcional, dor e sintomas.

Cada hospital recebeu um número de faixa que indica o nível de implementação de questionários respondidos pelos próprios pacientes para medir resultados do tratamento. A escala vai de uma a cinco faixas, sendo que quanto maior a pontuação, mais estruturado é o uso.

Entre os brasileiros, o Hospital Moinhos de Vento obteve 5 faixas; o Einstein Hospital Israelita e o Hcor (Hospital do Coração) receberam 3 faixas cada; o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Santa Catarina Paulista ficaram com 2 faixas; o Hospital Alemão Oswaldo Cruz teve 1 faixa; já o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo não teve faixas divulgadas na lista.