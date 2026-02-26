SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô demitiu um segurança que teria criticado a roupa usada por uma mulher que foi pedir ajuda após, segundo ela, ter sofrido assédio sexual. O caso ocorreu na quarta (25) na estação Sé, na região central de São Paulo.

A companhia estatal diz que a demissão ocorreu porque a conduta não condiz com as diretrizes da empresa "em um caso grave que demanda acolhimento e respeito à vítima".

Segundo relatos, a passageira procurou uma mulher da equipe de segurança para relatar que teria sido assediada sexualmente e acabou acolhida -a funcionária, inclusive, a abraçou.

De acordo com o Metrô, agentes mulheres ofereceram acompanhamento para o registro da ocorrência. No entanto, ela optou por não ser encaminhada à delegacia. "A decisão foi formalizada na presença de testemunhas", afirma a empresa, em nota.

No momento em que seguranças buscavam pessoas para testemunhar a negativa, uma outra mulher procurou um funcionário que estava na plataforma de embarque para reclamar que não estava sendo feito nada sobre o caso, quando ele teria mencionado a "roupa curta" da vítima.

"Em paralelo ao atendimento, um colaborador agiu de forma inconforme com outra passageira, que solicitava atendimento à vítima" diz trecho da nota do Metrô.

"A companhia pede desculpas à vítima e aos demais passageiros envolvidos. Reforça que não compactua com qualquer tipo de assédio, nem tolera desvios aos rigorosos treinamentos aos quais todos os seus agentes que atuam em estações são submetidos anualmente, para o acolhimento prioritário das vítimas e acionamento da rede de segurança na busca pelos autores de importunação e assédio", afirma.

"Esses valores são inegociáveis e fazem parte de um programa estruturado de apoio às vítimas. O programa inclui treinamento contínuo dos colaboradores com foco em atendimento humanizado, respeitoso e eficiente, além de campanhas de orientação e postos avançados de acolhimento, como os localizados nas estações Luz e Santa Cecília."