SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três dias após as fortes chuvas que devastaram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na zona da mata de Minas Gerais, deixando mais de 60 mortos, um vídeo reproduzido nas redes sociais mostra o drama da empresária Edna de Almeida Silva, 56, que foi resgatada após ficar cerca de 3 horas agarrada a um poste de energia elétrica em Ubá.

Em entrevistas concedidas no dia seguinte ao episódio, ela conta que foi surpreendida pela elevação das águas em sua casa durante a madrugada de terça-feira (24). Como não sabe nadar, ela se desesperou quando a água atingiu a altura do seu pescoço e acabou sendo levada.

Quando chegou ao poste, na calçada, ela conseguiu se agarrar e ficou lá, suportando a força das águas e a passagem de vários objetos.

"Eu vi a morte de duas maneiras: ou eletrocutada ou afogada. Avistei os bombeiros, mas eles não chegaram até mim porque a correnteza não dava condições para eles chegarem para me salvar. Aí eu fiquei presa no poste com a minha força, que eu não sei de onde tirei. Mas foi da fé que eu tenho em Deus, foi da vontade de viver. Continuar com meu filho, com meu neto, que está chegando", diz Edna, que é dona e um restaurante na cidade.

Ela conta que no tempo que ficou agarrada, já não tinha noção de nada. "Tudo estava escuro e na correnteza eu via passar de tudo, carro, moto, móveis. Até a minha cachorrinha eu vi passar e eu não pude fazer nada por ela."

Foi somente por volta das 5h30 da manhã, com a água começando a baixar, é que um vizinho pegou uma corda e conseguiu jogar para ela, que se amarrou e foi puxada até a janela. Quando conseguiu entrar na residência, os vizinhos que observavam em volta comemoraram.

Ela porém, permaneceu devastada porque o namorado, Luciano Franklin Fernandes, 50, acabou sendo levado pelas águas e é um dos dois desaparecidos na cidade.

"Perguntei para o rapaz que me jogou a corda se eles tinham conseguido colocar meu filho na lage, e eles conseguiram. [Perguntei] do meu namorado e ele só fez assim [gesto com a mão]: foi. Eu pensei que ele [Luciano] estivesse segurando mais pra frente ou pra trás, mas o vizinho disse: 'O seu namorado foi levado pela enxurrada'", lamentou Edna.