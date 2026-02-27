SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O alerta vermelho do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de grande risco para acumulado de chuva se mantém pelo terceiro dia seguido em grande parte da região Sudeste, o que deixa os órgãos governamentais em alerta total, principalmente, nas regiões mais atingidas.

De acordo com o instituto, as regiões com maior possibilidade de temporais até a meia-noite desta sexta-feira (27) são o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, zona da mata de Minas Gerais e agora do sul da Bahia.

A previsão é de precipitação acima de 60 mm por hora ou superior a 100 mm por dia, criando grande chance de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades afetadas.

Nos municípios mineiros de Juiz de Fora e Ubá, por exemplo, onde já houve mais de 60 óbitos confirmados pela Defesa Civil devido ao temporal da última segunda (23), o solo encharcado é a grande preocupação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que seguem em busca de desaparecidos.

Nesta quinta (26), houve outras quedas de barreiras em Juiz de Fora e, com mais chuva forte esperada para esta sexta, os deslizamentos podem voltar a ocorrer.

Na capital mineira, Belo Horizonte, a previsão também é de temporais e acumulados elevados. Para o fim de semana, essa área do centro-sul e leste mineiro ainda deve ter precipitação acima da média.

No estado de São Paulo, a região mais afetada deve ser o litoral e a região do Vale do Paraíba, que seguem na zona de perigo definida pelo Inmet, com chuva moderada a forte desde cedo no sul, Baixada Santista e litoral norte, segundo a Climatempo. A precipitação pode aumentar no leste ao longo do dia, com risco de temporais e perigo para acumulados elevados. No norte e no interior, chuva fraca; no oeste, tempo firme.

Na região metropolitana da capital Paulista a tendência é de que as chuvas diminuam ao longo do fim de semana. O GCE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê que a temperatura nesta sexta se mantenha entre a temperatura mínima de 19°C e a máxima de 23°C, com possibilidade de chuva, principalmente ao longo da madrugada e noite.

No sábado (28), a previsão do GCE é de o dia começar com o céu encoberto de nuvens e com uma mínima de 18°C. A partir do amanhecer, o céu deve se manter nublado, com chance de chuvas passageiras e temperatura máxima na casa dos 25°C.

Já no domingo (1º), a temperatura mínima pode cair para 16°C, com máxima de 24°C. O dia deve começar com sol coberto pelas nuvens e há a possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde, mas em menor volume.

No Rio de Janeiro, a chuva pode chegar a qualquer hora, com risco de temporais e volumes elevados, e temperatura máxima de 27°C.

No restante do país, apenas no sul e no extremo norte o clima deve ser ensolarado. Nas demais regiões, a previsão é de chuva de moderada a forte intensidade, com o Inmet emitindo alerta laranja para uma grande área entre São Paulo e a amazônia, englobando os estados do Cetro-Oeste e o interior do Nordeste.