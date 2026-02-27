SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 11-Coral da CPTM ficou com a circulação afetada na manhã desta sexta-feira (27) devido a uma falha, mas já opera normalmente.

O problema teria sido de sinalização. Em nota, a concessionária afirmou que ele teve início por volta das 6h30.

Os trens sentido Palmeiras-Barra Funda circulavam com velocidade reduzida. O trecho impactado foi entre as estações Tatuapé.

Uma equipe técnica esteve no local para a manutenção. "A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados", lamentou a empresa em nota.

Passageiros reclamavam da lentidão. "E vamos com o dia nesse trem da linha 11-Coral muito devagar", escreveu um deles nas redes sociais. Fluxo de pessoas estava controlado, apesar de plataformas mais lotadas.

Por volta das 7h30, o serviço foi normalizado. A empresa disse que a falha durou cerca de uma hora e foi resolvida.