A literatura de Jorge Amado e as obras de Carybé influenciaram o artista plástico italiano Maurizio Ferri de tal forma que ele passou a desenvolver o seu trabalho com imagens que esse universo sugeria. Daí vieram as pinturas baseadas na cultura brasileira, com representações do povo, da música, da culinária, dos povos originários e dos festejos típicos do país.

Os quadros de Ferri estão à disposição do público, na exposição Brasilidades, desde esta quinta-feira (26) no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no centro da cidade. Com entrada gratuita, a mostra, que reúne 26 obras em óleo sobre tela, de diferentes momentos da jornada artística de Ferri, fica aberta ao público até 13 de março.

Maurizio Ferri contou, em entrevista à Agência Brasil, que os livros de Jorge Amado e as obras de Carybé o influenciaram muito.

Sempre acompanhei Jorge Amado e o mestre Carybé que conheci em Salvador e sempre me incentivou a pintar essa temática. Ele me inspirou e me incentivou. Depois, lendo os livros de Jorge Amado. Comecei na Itália nos anos 90, disse em português com sotaque italiano.

História

O artista, que nasceu em Monselice, cidade italiana da província de Pádua, estudou na Academia de Belas Artes de Veneza, quando ainda gostava muito de Paul Gauguin e Vicent van Gogh. A mudança na pintura foi após começar a ler Jorge Amado. Ferri chegou ao Brasil em 1999 e atualmente divide o seu tempo entre os dois países. Fico um pouco no Brasil e na Itália e desde que estou morando aqui, já fiz várias exposições. Esta é a primeira vez que faço uma individual. É importante estar no Rio de Janeiro, disse.