SÃO PAULO, SP (UOO/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na noite de ontem um homem suspeito de atirar e matar o ex-secretário argentino Gastón Fernando Burlon na comunidade de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

Sandro da Silva Vicente, 25, tinha um mandado de prisão em aberto desde 2024 e estava foragido desde então. Em dezembro daquele ano, o Tribunal de Justiça havia determinado a detenção temporária dele para a continuidade da investigação, que o apontava como sendo o atirador da vítima.

Na noite de ontem, Sandro e alguns comparsas teriam realizado roubos em bairros da zona sul do Rio. De acordo com a PM, eles seguiam em um carro clonado em direção ao centro da cidade após os crimes, mas foram abordados por agentes na região do Aterro do Flamengo, próximo ao Hotel Glória.

Na sequência, houve uma intensa perseguição policial e troca de tiros. Ao fim do tiroteio, os policiais disseram ter encontrado Sandro ferido dentro do veículo. Com ele, também apreenderam uma pistola.

Agora, ele está hospitalizado sob custódia policial. Ainda de acordo com a corporação, ele foi socorrido pelos bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde segue sendo observado.

Um segundo homem foi preso com Sandro. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, tem 11 passagens pela polícia e teria fugido do sistema prisional. Ele também continua na mesma unidade de saúde onde está Sandro.

O UOL o TJ sobre a validade do mandado de prisão, que a princípio era temporário para 30 dias. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Burlón, 51 anos, morreu em janeiro de 2025, um mês após ser baleado por entrar por engano em uma área dominada pelo CV (Comando Vermelho). O óbito foi confirmado pela Delegacia de Especial de Apoio ao Turismo (Deat). A Câmara de Turismo de Bariloche também comunicou a morte por meio de publicação em uma rede social.

O homem estava internado em estado gravíssimo após ser baleado na cabeça e no tórax. Ainda no Rio de Janeiro, ele passou por sequentes intervenções médicas no Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha quando o caso ocorreu. A família seguia a caminho do Cristo Redentor quando o GPS a teria direcionado para o Morro dos Prazeres.

Burlón assumiu como secretário de Turismo de Bariloche em 2017. Ele entrou na secretaria da gestão de Gustavo Gennuse após Marcos Barberir se tornar chefe de Gabinete.

Durante seu mandato, Burlón e Gennuse diziam querer posicionar a cidade como um destino para o mundo. ''O turismo significa oportunidades de trabalho para a população de Bariloche e por isso é importante que continuemos a nos posicionar como um destino internacional'', escreveu o então prefeito.

Antes de ser secretário, Burlón foi presidente da Associação Argentina de Viagens e Turismo da cidade. Ele foi também ex-presidente do clube de futebol Estudiantes Unidos da cidade. ''Nós do clube rezamos e acompanhamos a família de Gaston neste momento tão difícil'', comentou a instituição após saber do caso.

Em dezembro de 2023, ele tornou-se presidente da Câmara de Turismo Estudantil. A entidade reúne agências e fornecedores que movimentam mais de 85% do segmento do turismo estudantil em destinos nacionais e internacionais, segundo informou o jornal La Nacion.