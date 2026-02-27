SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê francês testou positivo para a toxina cereulide após consumir fórmula infantil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde da França nesta sexta-feira (27).

A confirmação ocorre depois de marcas como Nestlé, Danone e Gallia and Bledilait realizarem recolhimento de lotes de fórmulas em diversos países. No fim do ano passado, as fabricantes alertaram para uma possível contaminação com cereulide, toxina que pode causar náuseas, vômitos e diarreia. Os lotes foram enviados para ao menos 60 países.

A presença de cereulide foi identificado no ARA, um ácido graxo utilizado nas fórmulas infantis, que é fornecido pela empresa chinesa Cabio Biotech, com sede em Wuhan. O ARA é utilizado na composição dos produtos.

Isso causou preocupação em autoridades de saúde da União Europeia. Como resposta, o bloco reduziu o limite permitido da toxina em mais da metade. Em sua avaliação, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) propôs um novo limite de 0,014 microgramas por quilograma de peso corporal para bebês, afirmando que, muito pequenos, eles processam substâncias de maneira diferente e requerem proteção extra. A agência disse que o vômito foi o principal sintoma de curto prazo usado para estabelecer o limite.

Após a mudança e os recalls realizados pelas marcas, a autoridade europeia afirmou que o risco de bebês serem expostos à toxina é baixo. Investigadores franceses analisam se há ligação entre a morte de dois bebês e fórmulas infantis recolhidas do mercado. O Ministério da Saúde do país afirma, no entanto, que não é possível confirmar que a causa das mortes tenha sido por ingestão das fórmulas.

Newsletter Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar *** A cereulide é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus que atravesa as membranas das células carregando íons potássio e desorganizando o funcionamento celular, especialmente nas mitocôndrias.

No trato gastrointestinal, isso provoca irritação direta da mucosa e altera o funcionamento das células nervosas do intestino e do chamado "centro do vômito" no cérebro. Como resultado, o organismo reage rapidamente com náuseas e vômitos, e em alguns casos também ocorre diarreia, pela inflamação e pela alteração na secreção de líquidos no intestino. O efeito costuma aparecer seis horas após a ingestão do alimento contaminado.