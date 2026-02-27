SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do consumo, comercialização e distribuição do suplemento Tadala Pro Max após identificar irregularidades sanitárias. O nome do suplemento vetado causou dúvidas em relação a um medicamento popular: a tadalafila.

O Tadala Pro Max não atende às exigências legais e pode representar riscos à saúde da população. A decisão, publicada na segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU), vale para todos os lotes e impede a fabricação, distribuição, importação, propaganda, venda e uso do suplemento. Segunda a Avisa, o produto vinha sendo fabricado por "empresa desconhecida".

O Tadala Pro Max é vendido na internet tanto na versão em cápsulas como em gotas. A descrição diz que a o suplemento "é fabricado com ingredientes naturais", sem especificá-los, e no rótulo ele é associado a diferentes marcas como "Naturais suplementos" e "Natu7". O suplemento promete "mais vitalidade" e aumento do "bem-estar masculino".

Mas é importante não fazer confusão: a substância tadalafila não foi proibida. Apesar do nome semelhante e de também ser utilizado para o tratamento da disfunção erétil, o Tadala Pro Max não tem qualquer relação com a tadalafila, que segue sendo comercializada normalmente.

A tadalafila está disponível no mercado desde o início dos anos 2000. Indicado para o tratamento da disfunção erétil, foi o primeiro medicamento de uso oral para a disfunção erétil.

O QUE É TADALAFILA?

Trata-se de um medicamento classificado como inibidor reversível, potente e seletivo da fosfodiesterase 5 (PDE5). Dadas as suas características, esse medicamento só deve ser utilizado sob prescrição médica.

EM QUAIS SITUAÇÕES ESSE MEDICAMENTO DEVE SER USADO?

Este fármaco é utilizado há quase 20 anos e seus efeitos são bastante conhecidos. É importante fazer uso racional do remédio, ou seja, utilizar de forma apropriada, na dose certa e pelo tempo estipulado pelo médico.

A MEDICAÇÃO PODE SER INDICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

Dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis (disfunção erétil)

Aumento da próstata que se caracteriza pelo aumento da frequência urinária, micção intermitente e esforço para urinar (hiperplasia prostática benigna)

Ao ser administrado pela via oral, o medicamento é absorvido e metabolizado pelo fígado, depois é excretado pela via fecal e urinária.

Para entender como ele age no corpo, antes é preciso conhecer como se dá a ereção peniana: ela decorre de um processo neurovascular que se inicia por meio do estímulo sexual e promove a liberação do óxido nítrico (NO) nas artérias existentes nos corpos cavernosos do pênis.

Isso eleva os níveis intracelulares de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), o que provoca o relaxamento muscular e vascular dos corpos cavernosos, favorecendo a passagem sanguínea e o enrijecimento do pênis.

Para que os níveis do GMPc não permaneçam indefinidamente altos e a ereção não se prolongue demais, o GMPc é naturalmente degradado pela enzima fosfodiesterase tipo 5.

A tadalafila, como inibidor da enzima fosfodiesterase tipo 5, promove o relaxamento da musculatura local e restabelece o mecanismo de ereção em homens com disfunção erétil por meio do aumento dos níveis de GMPc.

Quando se somam disfunção erétil e o aumento benigno da próstata, o medicamento também promove o relaxamento da musculatura da glândula, da bexiga e dos vasos sanguíneos, reduzindo o estreitamento da uretra, e diminuindo os sintomas do aumento do órgão.

POR QUANTO TEMPO DURA O EFEITO?

Espera-se que os efeitos desejados ocorram já após 30 minutos da administração do medicamento, o que pode se estender por até 36 horas. No entanto, o fabricante adverte que a tadalafila só promove a ereção quando há estimulação sexual. Sem esta, o fármaco, sozinho, não leva à ereção.