SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás concluiu que o secretário de Itumbiara Thales Naves Alves Machado, que matou os dois filhos, de 12 e oito anos, agiu sozinho. O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro, dentro de um apartamento no condomínio Paraíso, no sul do estado.

Crianças foram atingidas na cabeça enquanto dormiam. Em seguida, ele tirou a própria vida. Foi o avô das crianças e pai de Sarah que chegou ao local minutos depois e encontrou os corpos.

Segundo a polícia, não há suspeita do envolvimento de outras pessoas no crime. O inquérito foi concluído como duplo homicídio seguido de suicídio. Os detalhes da investigação foram apresentados na manhã de hoje, em entrevista coletiva com o delegado Felipe Soares Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara.

Delegado confirmou que Thales Machado contratou um detetive particular para investigar a esposa. Sarah Tinoco Araújo, filha do prefeito Dione Araújo (União Brasil), estava em São Paulo.

O detetive e outras 23 testemunhas foram ouvidas pela polícia ao longo da investigação. O profissional confirmou aos investigadores que entrou em contato com o secretário para informar que capturado Sarah com outra pessoa em São Paulo. "Nesse momento, é importante esclarecer que o detetive não lhe enviou nenhum conteúdo. Esse conteúdo somente lhe foi enviado às 22h50 da noite", detalhou.

Porém, antes de receber as imagens, Thales iniciou uma sequência de ligações para a esposa. "Bastou essa informação do detetive para que a escalada da tensão fosse iniciada entre o casal", afirmou.

Thales ameaçou a esposa por telefone antes de cometer os crimes. Ele disse que a vida dela viraria "um inferno" e enviou fotos dos filhos dormindo, o que para a polícia demonstra que o crime foi premeditado.

Os crimes foram cometidos com a própria arma de Thales, registrada em nome dele. Não havia sinais de arrombamento na casa, nem nada nada quebrado, somente os quatro galões de gasolina derrubados no chão. "Mas não temos como dar a resposta do por que ele não cometeu o incêndio. Um isqueiro foi encontrado do lado da cama dele", disse o delegado Felipe Soares.

A polícia também negou que Sarah sofreu ameaças no dia do funeral dos filhos. "Não teve que sair mais cedo e não teve qualquer tipo de ameaça", revelou o delegado.

Meninos foram baleados pelo próprio pai, que se matou em seguida. Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. Sarah Araújo, mãe das crianças, estava viajando no momento do crime. Miguel, de 12, morreu no mesmo dia. Já Benício, de oito, ficou internado em estado gravíssimo por três dias e morreu no dia 14.

Momentos antes de atirar contra os filhos, Thales havia se declarado para eles nas redes sociais. Ele publicou um vídeo em que Miguel aparece em uma aula de jiu-jitsu, enquanto Benício desenhava em seu colo. "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito", escreveu na legenda.

Velório foi feito na casa de Dione. Os irmãos foram sepultados no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara. A Prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias.

O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, afirmou que "nada é capaz de diminuir a saudade dos nossos pequenos". "Mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo? um dia de cada vez", escreveu o avô das crianças.

O governador de Goiás disse ter ficado "consternado" com a tragédia. Ronaldo Caiado (PSD) declarou ter suspendido todas as agendas para ir para o município prestar solidariedade. "A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto".

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.