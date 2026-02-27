RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem que era arrastado por uma enxurrada nesta quinta-feira (26) no bairro Condado, em Paraty, sul do estado do Rio de Janeiro, foi salvo por moradores que fizeram um cordão humano e conseguiram segurá-lo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que três homens deram as mãos contra a correnteza para conseguir alcançar o morador carregado pela enxurrada. Depois de resgatado, ele foi levado a um local da rua onde a força da água era menor.

Defesa Civil e Prefeitura de Paraty afirmam que choveu 226 milímetros entre a manhã de quinta e a sexta-feira (27). O temporal derrubou pontes e barreiras, causou queda de árvores, interditou rodovias, incluindo trechos da BR-101, e deixou desalojados.

No bairro Ponta Negra, dez pessoas ficaram desalojadas e passaram a noite em uma unidade escolar. Outras 51 pessoas desalojadas foram acolhidas à noite em uma escola municipal. Destas, 41 permanecem no abrigo e dez voltaram para casa.

Entre a noite de quinta e a manhã de sexta a BR-101 teve interdições parciais em ambos os sentidos na altura de Paraty e Angra dos Reis. A rodovia RJ-165 (Paraty-Cunha) também foi afetada pela chuva.

Quatro barreiras foram derrubadas, assim como pontes, árvores e postes de energia. Agentes municipais e do governo estadual tentam desobstruir ruas em Paraty. Parte da cidade está sem luz e o abastecimento de água também foi afetado.

"A Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão realizando o levantamento técnico para contabilizar os danos e consolidar os números oficiais", diz a prefeitura em nota.

O município alerta que pessoas que vivem em áreas de alto risco devem procurar abrigo e acionar a Defesa Civil, já que a previsão indica que a chuva deve permanecer ao longo desta sexta.

Em Angra dos Reis uma pessoa morreu após deslizamento de terra no morro São Lourenço. O Corpo de Bombeiros do Rio considera risco hidrológico muito alto em boa parte dos municípios da costa fluminense, tanto em Campos dos Goytacazes e Macaé, no norte do estado, quanto em Paraty e Angra dos Reis, no sul.

Angra dos Reis e Mangaratiba têm risco muito alto de deslizamentos.