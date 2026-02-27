SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou que subiu para 68 o número de vítimas em decorrência do temporal que atingiu Juiz de Fora e Ubá, cidades da Zona da Mata mineira. Entre as vítimas estão 11 crianças.

Todas as crianças morreram no município de Juiz de Fora em decorrência dos soterramentos. As identidades das vítimas não são divulgadas pelas autoridades, apenas as idades. Mas familiares e escolas onde as vítimas estudavam divulgaram os nomes, lamentando as mortes.

Crianças mortas tinham entre dois e 11 anos. Bernardo Lopes Dutra tinha 11 anos e morreu na segunda-feira (23). Ele estava no 7º ano e estudava no Colégio de Aplicação João XXIII, que faz parte da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). A mãe e a irmã dele, que estuda no 2º ano do ensino médio da escola, sofreram escoriações e estão sob observação em um hospital, onde se recuperam.

Ao menos três alunos da Escola Estadual Batista de Oliveira, em Juiz de Fora, morreram. Nas redes sociais, a instituição de ensino lamentou a morte de Kalleb Marques Reis, Ramon Almeida e Joyce Garcia. As aulas foram suspensas até esta sexta-feira (27).

Menina de cinco anos também está entre as vítimas. Maitê Cecília era aluna do 1° ano da EMV Raymundo Hargreaves. O corpo dela foi sepultado na manhã de quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Juiz de Fora.

MAIORIA DAS VÍTIMAS SÃO ADULTOS

Ao menos 33 adultos morreram na tragédia. Além disso, 19 vítimas eram idosas, com idades entre 60 e 79 anos, e três foram identificadas como adolescentes. O corpo de uma mulher não foi identificado, por isso, não há o registro da idade dela. Das 68 vítimas, 35 são mulheres e 33 homens.

São 62 mortos em Juiz de Fora e seis em Ubá. Os números foram confirmados pela Polícia Civil na manhã de hoje.

Dos 68 mortos, 64 foram encontrados em operações do Corpo de Bombeiros. Policiais informaram que as outras vítimas foram socorridas inicialmente com vida e morreram em unidades de saúde depois, entrando no levantamento.

Ao menos cinco pessoas estão desaparecidas. Destas, três são de Juiz de Fora e duas de Ubá, de acordo com os bombeiros. A corporação também disse que 239 pessoas foram resgatadas vivas nos dois municípios nesta semana.

As buscas pelos desaparecidos ocorrem em três bairros de Juiz de Fora. Segundo os socorristas, equipes estão no Paineiras, no JK e no Linhares, os territórios que foram mais afetados nos últimos dias.

Quase todos os corpos foram identificados. Em nota, a Polícia Civil disse que 61 deles já haviam passado por identificação e 56 foram liberados aos familiares em Juiz de Fora. Já em Ubá, todos foram entregues às famílias.

Só em Juiz de Fora, ao menos 4.200 moradores estavam desabrigados e desalojados na noite de ontem. Já em Ubá, são 632 pessoas também nesta situação, de acordo com boletim da prefeitura divulgado às 8h.

Por volta da 0h, o rio Ubá começou a transbordar. Em comunicado, a prefeitura da cidade disse que os moradores deveriam desligar a energia elétrica ao ver o avanço da água e sair imediatamente para local seguro.

Mulher diz ter 17 parentes entre mortos e desaparecidos em Juiz de Fora (MG)Outra cidade da Zona da Mata foi afetada ontem. Em Cataguases, dois rios, o Pomba e Meia Pataca, transbordaram. Ao menos cinco deslizamentos foram registrados de ontem para hoje na cidade, enquanto uma pessoa está ilhada nesta manhã no segundo andar de uma casa no centro.