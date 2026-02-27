RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dezesseis pessoas precisaram de atendimento médico, incluindo quatro bombeiros, durante um incêndio em um prédio residencial no Conjunto dos Bancários, no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (28).

Os outros 12 atendidos são moradores do imóvel, localizado na rua Elisiário Silveira Andrade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa foi um vazamento de gás de cozinha. A estrutura da edificação ficou parcialmente colapsada.

Das 16 pessoas atendidas, quatro foram liberadas no próprio local. Outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do 12º Batalhão de Bombeiros Militar e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Três bombeiros foram atingidos por destroços durante o atendimento e precisaram ser socorridos para unidades de saúde.

Equipes também atuam na retirada de pessoas que ficaram presas no interior da edificação. A ocorrência segue em andamento.

Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas permanecem mobilizados na ação. Policiais militares e técnicos da Defesa Civil de Salvador acompanham os trabalhos no local.